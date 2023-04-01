Engin Altay: "15 Mayıs Günü Herkesin Yüzünün Güldüğü Bir Türkiye Olacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Herkes bu sıkıntıların bitmesini istiyor. Herkes ayrışmanın, ötekileşmenin, kutuplaşmanın bitmesini istiyor. Herkes kardeş gibi huzur içinde yaşamak istiyor. Ben bugün Sinop ve ilçelerinde şunu gördüm; 15 Mayıs’ta Türkiye sırtındaki yükü ve kamburu atacak" dedi.

MUSTAFA USTA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Herkes bu sıkıntıların bitmesini istiyor. Herkes ayrışmanın, ötekileşmenin, kutuplaşmanın bitmesini istiyor. Herkes kardeş gibi huzur içinde yaşamak istiyor. Ben bugün Sinop ve ilçelerinde şunu gördüm; 15 Mayıs’ta Türkiye sırtındaki yükü ve kamburu atacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop’ta yurttaşlarla bir araya geldi. Yapılan miting sonrası açıklamalarda bulunan Engin Altay, şunları söyledi:

"TÜRKİYE SIRTINDAKİ YÜKÜ VE KAMBURU ATACAK"

"15 Mayıs günü herkesin yüzünün güldüğü bir Türkiye olacak. Bugün sabah Sinop’un Gerze ilçesinde, Erfelek ilçesinde ve şimdi de Sinop merkezde gördüğüm manzara bu. Parti ayrımı yapmadan herkes bu yükten kurtulmak istiyor. Herkes bu sıkıntıların bitmesini istiyor. Herkes ayrışmanın, ötekileşmenin, kutuplaşmanın bitmesini istiyor. Herkes kardeş gibi huzur içinde yaşamak istiyor. Ben bugün Sinop ve ilçelerinde şunu gördüm; 15 Mayıs’ta Türkiye sırtındaki yükü ve kamburu atacak. Bugün çok coşkulu, dinamik ve ender mitinglerden biri oldu. Tüm Sinoplulara Millet İttifakı adına çok teşekkür ediyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, misafirimiz Ekrem İmamoğlu adına da çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakı değil, millet kazanacak. 86 milyon kazanacak."

Anka Haber Ajansı