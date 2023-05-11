Engin Altay: "Bu Hayat Pahalılığı Bay Kemal İle Temel Bey'in Eseri Değil"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Pazarcı mutsuz, "Para kazanamıyorum" diyor. Anneler, bacılar, kardeşler alamıyor, "Pahalı" diyor. Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı, Bay Kemal ile Temel Bey'in eseri değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile birlikte Saadet Partisi'nin organizasyonuyla Güngören Davet ve Toplantı Salonu'nda, Güngören ve Bağcılar Sivil Toplum Kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Altay burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"BİZİM MİLLET VE ÜLKEMİZİN DE ZENGİNLERİ OLSUN AMA 86 MİLYON DA AÇ-AÇIK OLMASIN: Milletin de huzura, refaha, mutluluğa ihtiyacı var. Bu hep böyledir. Son 21 yıldır bu makas çok açıldı. O kadar ki eski hükümetler zamanında da devletle, iktidarla birilerinin ilişkisi iyi olurdu. Ve onlara devleti yönetenler ballı, kaymaklı ihaleler verirdi. Onlar hak ettiklerinden fazla zenginleşirdi. Onlar yurt dışında gidip kendilerine birer tane malikane alırdı. Şimdi bunların zenginleri o kadar zenginleşti ki dünyanın en zenginleri arasına girdi. Hayır, bizim millet ve ülkemizin de zenginleri olsun ama 86 milyon da aç açık olmasın.

BU ENFLASYON BAY KEMAL İLE TEMAL BEY'İN ESERİ DEĞİL: İngiltere'de, Chelsea'den bir ev değil, iki ev değil, mahalle satın aldılar. Bu milletvekili kesesinden, devletin kasasından çalınan parayla oldu. Güngören pazarına iki hafta önce ben de gittim. Pazarcı mutsuz, "Para kazanamıyorum" diyor. Anneler, bacılar, kardeşler alamıyor, "Pahalı" diyor. Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı, Bay Kemal ile Temel Bey'in eseri değildir. Sokaklarımız, caddelerimiz, şehirlerimizde aile 17 yaşındaki kızını bakkala gönderemiyor, Suriyelilerden korkusuna. Bunun sebebi Bay Kemal de değil, Temel Karamollaoğlu da değil. Ve onları 2 yıl içinde göndermek bizim bu topluma şeref, namus sözümüzdür. Onları memleketlerine göndereceğiz.

CUMHURBAŞKANI PAHALI, MİLLET AÇ: Uyuşturucu eskiden hep vardı da son 15 yıla bir bakın. İstanbul'un bütün parklarında uyuşturucu satılıyor. 15 sene önce yoktu böyle bir şey. Bay Kemal'le Temel Bey mi yaptı? Bunlar yaptı. Böyle yüzlerce mesele sayabiliriz. Şu anda Türkiye kadar pahalı cumhurbaşkanı olan yok. Amerika Cumhurbaşkanı'nın devlete maliyeti bizimkinden daha düşük. Bu kadar pahalı Cumhurbaşkanı kullanıyorsak hepimizin de refah içinde olması lazım. Hadi gidin yarın üç kilo kıyma alın bakayım. Cumhurbaşkanı pahalı, millet aç.

HERKES İÇİN ADALET HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK: Sayın Babacan, sayın Davutoğlu, sayın Uysal, Sayın Akşener güzel bir takım. Hatta enkaz çok ağır diye iki de santrafor aldılar yanına. Aldılar ki takım daha güçlü olsun diye. Bunların ortak özelliğini de biliyoruz. Milli görüş, sosyal demokrasi, bunları geçeceksin. Her şey insan için, insan. Herkes için adalet, herkes için hürriyet, herkes için özgürlük ve hep birlikte mutlu bir yaşam diyeceğiz. Kavga yok, Kürt, Türk kavgası yok, Alevi Sünni kavgası yok, hep birlikte."

Anka Haber Ajansı