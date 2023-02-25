Engin Altay, Deprem Bölgesi Malatya’da: “3 Yaşındaki Sma Hastası Destan İçin Acil Konteyner”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti. Altay, üç yaşındaki SMA hastası depremzede bebek için; “Destan çadırda, Destan’a acil konteyner” çağrısı yaptı.