Engin Altay, Deprem Bölgesi Malatya’da: “3 Yaşındaki Sma Hastası Destan İçin Acil Konteyner”

Engin Altay, Deprem Bölgesi Malatya’da: “3 Yaşındaki Sma Hastası Destan İçin Acil Konteyner”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti. Altay, üç yaşındaki SMA hastası depremzede bebek için; “Destan çadırda, Destan’a acil konteyner” çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti. Altay, üç yaşındaki SMA hastası depremzede bebek için; “Destan çadırda, Destan’a acil konteyner” çağrısı yaptı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi 23 Evler’de bulunan 3 yaşındaki SMA hastası Destan isimli bebek için konteyner gerektiğini belirten CHP’li Altay, şunları söyledi:

“Destan, 3 yaşında SMA hastası Dubai’de tedavi gördü, vatandaşların da katkılarıyla, destekleriyle. Şimdi, Destan çadırda, Destan’a acil konteyner. Burası Malatya, Doğanşehir Esentepe 23 Evler. Destan’a acil konteyner.”

Anka Haber Ajansı

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