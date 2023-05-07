Engin Altay: Erdoğan Sen Milleti Kuru Ekmeğe Muhtaç Ettin, Kendi Derdine Düştün

Engin Altay: Erdoğan Sen Milleti Kuru Ekmeğe Muhtaç Ettin, Kendi Derdine Düştün

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz’ diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. Tencere kaynamaz oldu, sen kendi derdine düştün. Verin yetkiyi görün etkiyi dedin 2018 yılında 3 TL olan soğan 30TL oldu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz’ diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. Tencere kaynamaz oldu, sen kendi derdine düştün. Verin yetkiyi görün etkiyi dedin 2018 yılında 3 TL olan soğan 30TL oldu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde CHP İlçe Başkanı Deniz Bakir ile birlikte dün vatandaşlarla bir araya geldi, semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar Altay’a pahalılıktan dert yandı, esnaf ise satış yapamadığını söyledi.

“Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz’ diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. Tencere kaynamaz oldu, sen kendi derdine düştün. Verin yetkiyi görün etkiyi dedin 2018 yılında 3 TL olan soğan 30TL oldu” diye konuştu.

Menemenin maliyetini hesaplayan Altay, “Menemen lüks olmuş” dedi. Bir vatandaş eskiden koliyle aldığı yumurtayı artık adet olarak aldığını söyledi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Gülizar Biçer Karaca'dan Gençlere Çağrı: "Hayatını, Emeğini, Geleceğini Çalanlara Veda İçin Sandığa"
Gülizar Biçer Karaca'dan Gençlere Çağrı: "Hayatını, Emeğini, Geleceğini Çalanlara Veda İçin Sandığa"
Özgür Özel: “Bizim Listemizde Hesabını Veremeyeceğimiz Kimse Yok, Sizin Listenizde Kimler Kimlerle Beraber”
Özgür Özel: “Bizim Listemizde Hesabını Veremeyeceğimiz Kimse Yok, Sizin Listenizde Kimler Kimlerle Beraber”
Okan Gaytancıoğlu: "Fındığı Biz Satıyoruz Ama Maalesef Kazanılan Para Maksimum 3 Milyar Dolar"
Okan Gaytancıoğlu: "Fındığı Biz Satıyoruz Ama Maalesef Kazanılan Para Maksimum 3 Milyar Dolar"
Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını Ssk’lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz
Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını Ssk’lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz
Veli Ağbaba Down Sendromlu Ve Otizmli Çocukların Klima Sorununu Çözdü
Veli Ağbaba Down Sendromlu Ve Otizmli Çocukların Klima Sorununu Çözdü
Mansur Yavaş'tan Erdoğan’a: "Birdenbire, Bir Günde Şefkate Büründü"
Mansur Yavaş'tan Erdoğan’a: "Birdenbire, Bir Günde Şefkate Büründü"
Devlet Bahçeli Balıkesir'de: "14 Mayıs'ta Ya 'Yurdum' Diyeceğiz Ya Da Yokluğa Mahkum Olacağız"
Devlet Bahçeli Balıkesir'de: "14 Mayıs'ta Ya 'Yurdum' Diyeceğiz Ya Da Yokluğa Mahkum Olacağız"