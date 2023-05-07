Engin Altay: Erdoğan Sen Milleti Kuru Ekmeğe Muhtaç Ettin, Kendi Derdine Düştün

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz’ diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. Tencere kaynamaz oldu, sen kendi derdine düştün. Verin yetkiyi görün etkiyi dedin 2018 yılında 3 TL olan soğan 30TL oldu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz’ diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. Tencere kaynamaz oldu, sen kendi derdine düştün. Verin yetkiyi görün etkiyi dedin 2018 yılında 3 TL olan soğan 30TL oldu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde CHP İlçe Başkanı Deniz Bakir ile birlikte dün vatandaşlarla bir araya geldi, semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar Altay’a pahalılıktan dert yandı, esnaf ise satış yapamadığını söyledi.

“Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz’ diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. Tencere kaynamaz oldu, sen kendi derdine düştün. Verin yetkiyi görün etkiyi dedin 2018 yılında 3 TL olan soğan 30TL oldu” diye konuştu.

Menemenin maliyetini hesaplayan Altay, “Menemen lüks olmuş” dedi. Bir vatandaş eskiden koliyle aldığı yumurtayı artık adet olarak aldığını söyledi.

Anka Haber Ajansı