Engin Altay: "Kadınları Sahiplendireceklermiş Yazıklar Olsun Bu Kafaya Bu Zihniyete"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun Vezirköprü'de; HÜDA PAR'ın AKP listelerinden milletvekili çıkarmasına değinerek, "Erdoğan yanına öyle bir ortak bulmuş ki benim söylemeye dilim varmıyor ama adam söylediği için söylüyorum. Hani Şener Şen’in bir filmi vardı Müjde Ar ile ‘Kadın mal mı ki satıla’ diyordu. Bunlar satmaktan da gitmiş kadınları sahiplendireceklermiş, yazıklar olsun bu kafaya, bu zihniyete yazıklar olsun. Böyle olmaz Böyle devlet iradesi olmaz. Türk ordusuna kumpas kuranlardan da maalesef

EDDA SÖNMEZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun Vezirköprü'de; HÜDA PAR'ın AKP listelerinden milletvekili çıkarmasına değinerek, "Erdoğan yanına öyle bir ortak bulmuş ki benim söylemeye dilim varmıyor ama adam söylediği için söylüyorum. Hani Şener Şen’in bir filmi vardı Müjde Ar ile ‘Kadın mal mı ki satıla’ diyordu. Bunlar satmaktan da gitmiş kadınları sahiplendireceklermiş, yazıklar olsun bu kafaya, bu zihniyete yazıklar olsun. Böyle olmaz Böyle devlet iradesi olmaz. Türk ordusuna kumpas kuranlardan da maalesef milliyetçi olmaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için batı ve orta Karadeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Altay, bugün Samsun Vezirköprü'yü ziyaret etti. Altay'a CHP İl Başkanı Fatih Türkel, CHP milletvekilleri Suat Binici, Murat Çan, Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, CHP İlçe Başkanı Onur Bayburtlu eşlik etti. Altay, Vezirköprü'de vatandaşlara şöyle seslendi:

"TAYYİP BEY TELEVİZYONDAN KAÇIYOR AMA SANDIKTAN KAÇAMAZ: Bay Kemal diyor ki ‘Tayyip Bey ister promteri al da gel ister gazetecilerini al gel. TRT olur, AHaber olur hiç fark etmez, gel bir oturalım, şu memleketin meselelerini konuşalım, tartışalım, küfürleşmeyelim, hakaret etmeyelim, yalan söyleyemeyelim’ diyor. Tayyip bey gelmiyor. Tayyip bey televizyondan kaçıyor ama sandıktan kaçamaz. Şimdi Tayyip beyin bize attığı seçimin ikinci tura kalmasına sebep olan bu milliyetçilik meselelerini ben gücüm yettiği kadar 25, 26 ilçe gezdim anlattım. Ama Babala Tv’ de Genel Başkanımız bunu tane tane anlattı. Herkes anladı.

KADINLARI SAHİPLENDİRECEKLERMİŞ, YAZIKLAR OLSUN BU KAFAYA, BU ZİHNİYETE: Kadınlar var burada şimdi. Erdoğan yanına öyle bir ortak bulmuş ki benim söylemeye dilim varmıyor ama adam söylediği için söylüyorum. Hani Şener Şen’in bir filmi vardı Müjde Ar ile ‘kadın mal mı ki satıla’ diyordu. Bunlar satmaktan da gitmiş kadınları sahiplendireceklermiş yazıklar olsun bu kafaya, bu zihniyete yazıklar olsun. Böyle olmaz Böyle devlet iradesi olmaz. Türk ordusuna kumpas kuranlardan da maalesef milliyetçi olmaz.

BİZİM VATANDAŞLIĞIMIZ SATILIK DEĞİLDİR: Kurtuluş Savaşımız, Çanakkale Savaşımız, Balkan Harbi bir düşündüğünüz zaman çok savaştık, çok kan akıttık, çok şehit verdik. Niye? Bu toprakları vatan yapalım diye. Biz de o vatanın vatandaşı olalım diye. Beyefendi şimdi "200 bin dolarlık konut alırsan yanında vatandaşlık bedava" diyor. Bunu kaldıracağız. 200 bin değil, 200 trilyon dolarlık konut da alsa vatandaşlık vermeyeceğiz. Bizim vatandaşlığımız satılık değildir.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN FAİLLERİNİ HÂKİMİN ÖNÜNE YATIRAMAZSAK O İKTİDAR BİZE HARAM OLSUN: Gaffar Okkan’ın katledilmesindeki bütün sorumlularını hakim önüne koyacağız. Sinan Ateş katliamını devletin gövdesinde yapıldı. Sinan Ateş cinayeti Türkiye ülkücüleri için bir yürek yarasıdır. Türkiye ülkücülerine sesleniyorum, Vezirköprü’nün ülkücülerine sesleniyorum Sinan Ateş cinayetinin faillerini hâkimin önüne yatıramazsak o iktidar bize haram olsun. Zehir zıkkım olsun."

Anka Haber Ajansı