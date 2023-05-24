Engin Altay’dan Erdoğan’a: “Hüda- Par’la İş Birliği Yapan Erdoğan’ın Chp’ye Verecek Milliyetçilik Dersi Olmaz”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Bana milliyetçilik satacağına şimdi Hizbullah’ın partisi HÜDA PAR’dan 4 milletvekilini Meclis’e nasıl soktuğunu, hem de gizli gizli, saklaya saklaya soktuğunu millete açıkla. ‘Türk bayrağı ifadesi yanlıştır’ diyen Hizbullah’ın HÜDA PAR Genel Başkanı, ‘Türk milleti ifadesini kabul etmiyorum’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı’yla iş birliği yapan Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne verecek milliyetçilik dersi de ahlâk dersi de insanlık dersi de olmaz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bugün, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP Milletvekili Hasan Baltacı ile partinin seçim koordinasyon toplantısını yaptı. Burada konuşan Altay, HÜDA- PAR üzerinden AKP’yi eleştirdi. Altay, şunları söyledi:

“TÜRK KADININA ‘SÜRTÜK’ DİYEN BİR ADAMDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ: HÜDA PAR desin bakayım, ‘Hizbullah terör örgütü’ diye. 4 vekili soktun. Gaffar Okkan’ın katilleriyle aynı kafadaki insanları AK Parti listelerinde Meclis’e sokarken AK Parti’ye oy veren Taşköprülüler de aslında Gaffar Okkan’ın katillerine oy verdi. Hiç kusura bakmasın. Konca Kuriş’i dünyanın en vahşi yöntemiyle, işkence yöntemiyle öldüren bir zihniyet. ‘Kadınları sahiplendireceğiz’ diyor. Kadın mal mı, ne demek? Seni sahiplendirirsin birisi. Böyle bir kafayla iş birliği yapan AK Parti’den alacağı ahlak dersimiz de yoktur. Bu karanlık bir kafa. Bu kafa Türkiye’yi geriye götürür. Türkiye’yi medeniyete taşımaz. Bu ülkede bu terör örgütünün ele başı. Abdullah Öcalan’a ilk defa ‘Sayın Öcalan’ diyen HDP Genel Başkanı değil ama onların partisi diyoruz ya. İlk defa ‘sayın’ diyen Recep Tayyip Erdoğan. Burada şehit babası var. Şehitlere ‘kelle’ diyen, tutmuş şimdi bize milliyetçilik taslıyor. Türk kadınına ‘sürtük’ diyen bir adamdan cumhurbaşkanı olmaz.

AMERİKAN BAŞKANI EMREDİYOR, BİZİM CUMHURBAŞKANI YAPIYORSA O MANDADIR: İlkokullarda cıvıl cıvıl çocukların büyük bir coşkuyla okuduğu andımızı kaldırandan da milliyetçi olmaz. T.C. ibaresini tabelalardan kaldırandan milliyetçi olmaz. Askerin başına çuval geçirenlere hesap soramayandan, 34 askerimizi bombalayan, şehit eden Putin’in karşısında esas duruşta bulunandan Türkiye’ye cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçilik lafla olmaz, icraatla olur. Şimdi Amerika Başkanı diyor ki ‘Sizin ülkenizde bir ajan var, benim ajanım. Onu hakimler içeri almış. Onu bana gönder’ diyor. Diyor ki, ‘Bu can bu fakirin bedeninde durduğu sürece Brunson bir yere gidemez’. Sonra ne oluyor? Amerikan Başkanı ‘Bak, senin mal varlığını dünyaya açıklarım’ diyor. Mal varlığının açıklanmasından korkan adamdan da cumhurbaşkanı olmaz. Tıpış tıpış Brunson’ı geri verdi bir tehditle. Manda bu işte. Bize ‘mandacı’ diyorlar ya. Amerikan Başkanı emrediyor, bizim cumhurbaşkanı yapıyorsa o mandadır. İsmet Paşa öyle mi yaptı, Ecevit öyle mi yaptı Kıbrıs’a girerken? Amerika ‘Giremezsin’ dedi. ‘Ben girerim’ dedi rahmetli Ecevit, Erbakan’la beraber başardı. Ecevit’in Erbakan’la başardığı aslında Kıbrıs’taki, yavru vatandaki soydaşlarımızın canını, malını, namusunu, ırzını garanti altına almak, güvence altına almak. Şimdi Ecevit’le rahmetli Necmettin Erbakan’ın yavru vatanda yaptığını anavatanda Kemal Kılıçdaroğlu’yla Temel Karamollaoğlu, Meral Hanım, Ali Bey, Ahmet Bey, Gültekin Bey hep birlikte yapacağız.

GAFFAR OKKAN, TÜRK İLE KÜRT’Ü KARDEŞ YAPTI: Kışkırtmalarla, yok Alevi-Sünni, yok Türk-Kürt, yok şu bu, yok başı açık, yok başı kapalı; bu toplumu bölmek için her şey yapıldı ve insanlar birbirine kem bakmaya başladı, hor görmeye başladı. Gaffar Okan ne yaptı? Diyarbakır’da Kürt ile Türk’ü etle tırnak gibi kardeş yaptı. Diyarbakır’daki Kürt’e de Türk’e de aynı kahvede, aynı iskambil masasında oyun oynamayı öğretti. 100 yıl önceki gibi kardeş olduk. Bu emperyalistlerin işlerine gelir mi, gelmez. Türk Kürt’ü düşman görecek, Kürt Türk’ü düşman görecek, Türkiye’yi de birileri yönetecek, Türkiye’nin kaynaklarını birileri hortumlayacak. Hizbullah, Gaffar Okkan’ı 5 polisle şehit etti. Erdoğan, bana milliyetçilik satacağına şimdi Hizbullah’ın partisi HÜDA PAR’dan 4 milletvekilini Meclis’e nasıl soktuğunu hem de gizli gizli, saklaya saklaya soktuğunu milleti açıkla. ‘Türk bayrağı ifadesi yanlıştır’ diyen Hizbullah’ın HÜDA PAR Genel Başkanı, ‘Türk milleti ifadesini kabul etmiyorum’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı’yla iş birliği yapan Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne verecek milliyetçilik dersi de ahlâk dersi de insanlık dersi de olmaz. Bu kadar basit.”

Anka Haber Ajansı