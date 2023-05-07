Engin Altay’dan İmamoğlu’na Yönelik Provokasyona Tepki: "Attığınız O Taşlar Kalbinize Saplanacak"

Engin Altay’dan İmamoğlu’na Yönelik Provokasyona Tepki: "Attığınız O Taşlar Kalbinize Saplanacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona tepki göstererek, “İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. Ve emin olun her şey çok güzel olacak” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona tepki göstererek, “İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. Ve emin olun her şey çok güzel olacak” dedi.

Engin Altay, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Altay’ın paylaşımı şöyle:

“İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. Ve emin olun her şey çok güzel olacak.”

Anka Haber Ajansı

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