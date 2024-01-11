Engin Özkoç: “En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin Tl Olmalıdır”

Engin Özkoç: “En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin Tl Olmalıdır”

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emekli aylığı, 1990 yılında asgari ücretin üstündeydi. 2016’dan beri asgari ücretin altında. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır” açıklamasını yaptı.

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emekli aylığı, 1990 yılında asgari ücretin üstündeydi. 2016’dan beri asgari ücretin altında. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır” açıklamasını yaptı.

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında; emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç, “Emekli aylığı; 1990 yılında asgari ücretin üstündeydi. 2016’dan beri asgari ücretin altında. Şimdi en düşük emekli maaşı 7500 TL, asgari ücret 17000 TL. Herkes için insanca yaşam! Susmak yok. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır” dedi.

Anka Haber Ajansı

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