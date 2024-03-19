Engin Özkoç İle İlgili Yerel Mahkemenin Reddettiği Tazminat Davasını İstinaf Onadı

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı FETÖ ile ilişkilendirdiği” gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasını yerel mahkeme reddetmesine karşın Bölge İdare Mahkemesi onadı. Özkoç, yasal faizleriyle birlikte 122 bin TL ödedi. Özkoç’un avukatı Celal Çelik, Bölge İdare Mahkemesinin duruşma yapmadan karar verdiğine işaret ederek, “Hem adli yargılama hakkımız etkilendi hem de ifade özgürlüğü ihlali yapıldı. Kararı Yargıtaya götürmememiz için tazminatı belli bir mi

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı FETÖ ile ilişkilendirdiği” gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasını yerel mahkeme reddetmesine karşın Bölge İdare Mahkemesi onadı. Özkoç, yasal faizleriyle birlikte 122 bin TL ödedi. Özkoç’un avukatı Celal Çelik, Bölge İdare Mahkemesinin duruşma yapmadan karar verdiğine işaret ederek, “Hem adli yargılama hakkımız etkilendi hem de ifade özgürlüğü ihlali yapıldı. Kararı Yargıtaya götürmememiz için tazminatı belli bir miktarın altında tuttuklarını tahmin ediyoruz. Anayasa Mahkemesine başvuracağız.” dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında, milletvekili olduğu dönemde yaptığı 15-16 Şubat 2020 tarihli konuşmalarında Erdoğan’ı FETÖ ile ilişkilendirdiği ve kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla toplam 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç’un davalıya yönelik kullandığı ifadelerin siyasi değerlendirmeler olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vererek, davayı reddetti. Yerel mahkeme kararının gerekçesinde, “Tarafların siyaset yapan kimseler oldukları dikkate alındığında, kamuoyu önünde gerçekleşen ve davacının devlet başkanı olduğu bir dönemde rejimi yıkacak kadar büyüdüğüne inanan ve darbe girişimde bulunan bir terör örgütünün gerçek amacını öğrenene kadar verdikleri desteğe ilişkin davacının beyanlarını içerir bilgi ve belgenin dosyaya ibraz edilmiş olduğu dikkate alındığında, davacının bu beyanları ve geçmişte verdiği destekle ilgili olarak davalının görüşlerini ve siyasal açıdan muhalifi olduğu davacıya yönelik eleştirilerini ifade etmesinin kişilik haklarının ihlalini oluşturmayacağı anlaşılmıştır. Yüksek yargı ve AİHM'nin istikrar kazanmış kararlarında değinildiği gibi kişilik haklarının ihlalini oluşturduğu iddia edilen konuşmaların geçmişteki olgu ve olayların gerçekliği ile bağdaştığı dikkate alındığında hak ihlalinin olmadığı yapılan konuşmaların sert eleştiri sınırı içinde kaldığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yerel mahkemenin kararı, Erdoğan’ın avukatı tarafından istinafa götürüldü. Duruşmasız görülen davada dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırarak, Özkoç’un toplam 60 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Engin Özkoç, yasal faizler ve diğer giderlerin yanı sıra istinaf mahkemesinin ilamının icra takibine konulmuş olması nedeniyle toplam 122 bin 448 TL ödedi.

“HUKUKSUZ BİR KARARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Engin Özkoç’un avukatı Celal Çelik, Bölge İdare Mahkemesinin duruşmasız karar verdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Yerel mahkemede, davaya konu olan konuşmalarla ilgili bütün iddiaların doğru olduğunu, bunlarla ilgili kanıtlarını sunacağımızı, tüm iddiaları ispatlayacağımızı ifade ettik. Yerel mahkemede ret kararı verdi. İstinaf mahkemesi ise duruşma açmaksızın yerel mahkemenin kararını kaldırıp tazminata hükmetti. Hem adli yargılama hakkımız etkilendi hem de ifade özgürlüğü ihlali yapıldı. Tazminat miktarını da Yargıtaya götürmememiz için belli bir miktarın altında tutuklarını tahmin ediyoruz. Hukuksuz bir kararla karşı karşıyayız. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine başvuracağız.”

Anka Haber Ajansı