Engin Özkoç: "Mağdur Edilen Öğretmenlerimizin Yanındayız. Sözünüzü Tutun Mülakatı Kaldırın"

Engin Özkoç: "Mağdur Edilen Öğretmenlerimizin Yanındayız. Sözünüzü Tutun Mülakatı Kaldırın"

CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, "Seçim sürecinde Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, kamuda mülakatları kaldıracağına söz verdi ve bu taahhüdü üzerine Erdoğan da kamuda mülakatları kaldıracağına söz verdi ancak sözünde durmadı. Erdoğan’ın verdiği sözleri tutmaması ve öğretmenleri mağdur etmesi, gençlerimiz için büyük bir hayal kırıklığıdır. Mağdur edilen öğretmenlerimizin yanındayız. Sözünüzü tutun, mülakatı kaldırın" dedi.

CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, "Seçim sürecinde Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, kamuda mülakatları kaldıracağına söz verdi ve bu taahhüdü üzerine Erdoğan da kamuda mülakatları kaldıracağına söz verdi ancak sözünde durmadı. Erdoğan’ın verdiği sözleri tutmaması ve öğretmenleri mağdur etmesi, gençlerimiz için büyük bir hayal kırıklığıdır. Mağdur edilen öğretmenlerimizin yanındayız. Sözünüzü tutun, mülakatı kaldırın" dedi.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde “Mülakatlar kalkacak” vaadine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı bir canlı yayında, "Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak" açıklamasına, X (Twitter) hesabından tepki gösterdi. Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"SÖZÜNÜZÜ TUTUN MÜLAKATI KALDIRIN"

"Seçim sürecinde Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, kamuda mülakatları kaldıracağına söz verdi ve bu taahhüdü üzerine Erdoğan’da kamuda mülakatları kaldıracağına söz verdi ancak sözünde durmadı. Erdoğan’ın verdiği sözleri tutmaması ve öğretmenleri mağdur etmesi, gençlerimiz için büyük bir hayal kırıklığıdır. Mağdur edilen öğretmenlerimizin yanındayız. Sözünüzü tutun mülakatı kaldırın."

Anka Haber Ajansı

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