Engin Özkoç: “Türkiye'nin Ve Memleketim Sakarya'nın Siyasetinde Bir Dönüm Noktasındayız”

Engin Özkoç: “Türkiye'nin Ve Memleketim Sakarya'nın Siyasetinde Bir Dönüm Noktasındayız”

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçim sonuçlarına ilişkin “Türkiye'nin ve memleketim Sakarya'nın siyasetinde bir dönüm noktasındayız. Sakarya özelinde kardeşim Arda Şahin'i kutlarım. 25 yılın ardından Sapanca'ya kazandırdığı belediye başkanlığı, attığı ve atacağı adımlar tüm ülkeye örnek olacak, eminim” dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçim sonuçlarına ilişkin “Türkiye'nin ve memleketim Sakarya'nın siyasetinde bir dönüm noktasındayız. Sakarya özelinde kardeşim Arda Şahin'i kutlarım. 25 yılın ardından Sapanca'ya kazandırdığı belediye başkanlığı, attığı ve atacağı adımlar tüm ülkeye örnek olacak, eminim” dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, yerel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı. Partisinin başarısını tebrik ederek seçmenlere teşekkür eden Özkoç, şu mesajı paylaştı:

“Toprağımıza, insanımıza hiç yitirmediğimiz umudun filizlendiği bir güne uyandık. Türkiye'nin ve memleketim Sakarya'nın siyasetinde bir dönüm noktasındayız. Süreçte emeği geçen her bir partilimize ve en büyük payın sahibi halkımıza çok teşekkür ederim. Sakarya özelinde kardeşim Arda Şahin'i kutlarım. 25 yılın ardından Sapanca'ya kazandırdığı belediye başkanlığı, attığı ve atacağı adımlar tüm ülkeye örnek olacak, eminim. Çok güzel bir gün geldi, çok güzel günler gelecek.”

Anka Haber Ajansı

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