Engin Özkoç: "Vatanını Seven Sandığa Gelsin"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için yaptıkları toplantıdan bir kare paylaştı ve “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.