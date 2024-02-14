Erdal Beşikçioğlu: Bu Kalabalığı Görünce Umut Doluyum

Chp'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan ANKA'ya özel açıklamada "Daha önceden milletimizin önüne çok çıktım ama bu heyecan hiçbirisine benzemiyor" dedi.

Haber: İleyda Özmen Kameraman: Ünal Aydın

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan ANKA'ya özel açıklama yaptı. Beşikçioğlu "Daha önceden milletimizin önüne çok çıktım ama bu heyecan hiçbirisine benzemiyor" dedi.

CHP'nin Etimesgut'tan belediye başkanlığına aday gösterdiği tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte seçim bölgesi Etimesgut'taydı. Miting öncesi hazırlanırken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Beşikçioğlu "Vallaha daha önceden milletimizin önüne çok çıktım ama bu heyecan hiçbirisine benzemiyor açıkçası. Heyecanlıyım ama bu kalabalığı görünce umut doluyum. Keyfimiz yerinde evelallah." şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı