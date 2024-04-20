Erdal Beşikçioğlu "Enver Bey Bize Belediyeyi Borçsuz Teslim Etti. Bu Manada Şanslı Belediyelerden Biriyiz"

Haber: İLEYDA ÖZMEN / Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Ankara'da CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, AKP'li önceki başkan Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıklarını söyledi. Beşikçioğlu, "Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

31 Mart'ta Etimesgut'ta belediye başkanı seçilerek, ilçenin ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ına katıldı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı söyledi.

Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

Erdal Beşikçioğlu, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin de "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı