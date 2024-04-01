Erdal Beşikçioğlu Seçim Zaferini Ankara Havasıyla Kutladı
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre Etimesgut Belediye Başkanı olmasını İlçe Başkanlığı binası önünde yurttaşlarla Ankara havası oynayarak kutladı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre Etimesgut Belediye Başkanı olmasını İlçe Başkanlığı binası önünde yurttaşlarla Ankara havası oynayarak kutladı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre yüzde 56'lık oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.
Seçim çalışmaları sırasında, belediye başkanlığını kazandığı takdirde zaferi Ankara havası oynayarak kutlayacağını belirten Beşikçioğlu, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Buradaki teşekkür konuşmasının ardından Beşikçioğlu, seçim zaferini yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Anka Haber Ajansı