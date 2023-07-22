Erdem Gül: "Chp'de Düşünce, İfade Özgürlüğü Çok Rahat, Gerçek Ve Özgür Bir Biçimde Yerine Getirilir"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Tabii ki bu seçim bütün partilerde olduğu gibi CHP'de de her yönüyle tartışılacaktır zaten tartışılıyor. CHP 100 yıllık bir parti ama sol, sosyal demokrat bir parti. Dolayısıyla düşünce, ifade özgürlüğü çok rahat, gerçek ve özgür bir biçimde burada yerine getirilir. Seçimde neler oldu, neler yapılabildi, neler yapılamadı, başarısızlıklar neydi bütün bunlar masaya yatırılıp tartışılıyor. Önümüzde de 8 ay sonra yerel seçimler var. Bu ikisi bir arada ele alınarak bugünkü top

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: FURKAN ERDEM

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Tabii ki bu seçim bütün partilerde olduğu gibi CHP'de de her yönüyle tartışılacaktır zaten tartışılıyor. CHP 100 yıllık bir parti ama sol, sosyal demokrat bir parti. Dolayısıyla düşünce, ifade özgürlüğü çok rahat, gerçek ve özgür bir biçimde burada yerine getirilir. Seçimde neler oldu, neler yapılabildi, neler yapılamadı, başarısızlıklar neydi bütün bunlar masaya yatırılıp tartışılıyor. Önümüzde de 8 ay sonra yerel seçimler var. Bu ikisi bir arada ele alınarak bugünkü toplantıda da muhtemelen tartışılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024'teki yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bugün belediye başkanları ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya katılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, şöyle konuştu:

"CHP'DE DÜŞÜNCE, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇOK RAHAT, GERÇEK VE ÖZGÜR BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLİR"

"Çok yakında iki ayı dolduracak iki turlu bir seçim geçirdik. Tabii ki bu seçim bütün partilerde olduğu gibi CHP'de de her yönüyle tartışılacaktır zaten tartışılıyor. CHP 100 yıllık bir parti ama sol, sosyal demokrat bir parti. Dolayısıyla düşünce, ifade özgürlüğü çok rahat, gerçek ve özgür bir biçimde burada yerine getirilir. Seçimde neler oldu, neler yapılabildi, neler yapılamadı, başarısızlıklar neydi bütün bunlar masaya yatırılıp tartışılıyor. Önümüzde de 8 ay sonra yerel seçimler var. Bu ikisi bir arada ele alınarak bugünkü toplantıda da muhtemelen tartışılacaktır."

Erdem Gül, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski ve mevcut parti yöneticilerinin katıldığı "Zoom" toplantısı ile ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

"Bu daha çok parti kurullarının bakış açısıyla ilgili bir şey. Ben sızdırmayı hiç bir zaman doğru bulmam. Çünkü partililerin kendi aralarında değerlendirme yapma hakları vardır her düzeyde. Sızdırma zaten özel hayatın gizliliğine de aykırı bir konu. Hukuki açıdan, etik açıdan tartışmak gerekir. Parti kurulları birtakım insanların bir araya gelerek belirli konuları tartışmalarında bir sorun görmem ama bunu daha yaygın, kamuoyu önünde yapmayı daha uygun bulurum. Her şey açık açık halkın önünde konuşulmalı bence."

Anka Haber Ajansı