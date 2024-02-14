Erdoğan 12 Yıl Sonra Mısır'da... Sisi Karşıladı

Erdoğan 12 Yıl Sonra Mısır'da... Sisi Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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