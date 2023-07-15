Erdoğan: 253 Vatan Evladını Şehit Verdik Ama Yurdumuzu Alçaklara Uğratmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” programında, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik” dedi. Erdoğan ayrıca, “Bir gecede kadını erkeği, genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli d

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” programında, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik” dedi. Erdoğan ayrıca, “Bir gecede kadını erkeği, genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ’cü alçaklara teslim olmadık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde İstanbul Beylerbeyi Stadyumu’nda yapılan “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” programına katıldı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“KİMİN NEREDE DURDUĞUNU NOT ETTİK”

“15 Temmuz’un yedinci yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek tek birliğiz. Şehitlerimizi anmak, milli irade zaferimizi kutlamak üzere bir aradayız. Bin yıllık şüheda topraklarını 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım, ailem, milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye’ye halel gelmesin diye dua eden vatandaşlarıma, Türkiye’nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan o elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz.

Eğer 15 Temmuz’u unutursak, Allah korusun benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Sadece bununla kalmaz, yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir, daha büyük sıkıntılara duçar oluruz. Unutulan soykırım gibi, unutulan ihanetin de çok daha kalleş, çok daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız.

“EVLATLARIMIZIN KANINI AKITAN ALÇAKLARA OLAN ÖFKEMİZİ DİRİ VE DİNÇ TUTACAĞIZ”

Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşlerim, milletlerin tarihlerinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır.

Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe, nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına çok net bir şekilde yeniden hatırlattık.

Her yaştan, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. 15 Temmuz milli iradenin deklarasyonu, istiklal beyannamesidir.

“BUNLAR ÜRKEKTİR, BUNLAR KORKAKTIR, BUNLAR PISIRIKTIR”

Kardeşlerim, ben sizlere inanıyorum. Sizlerle birlikte biz yolda çok emin adımlarla yürüyeceğiz. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı’nda saat 23.15’te havalimanına gelen bay bay Kemal’in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz, değil mi? Tankların arasından FETÖ’cüler bay bay Kemal’i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesi’ne götürdüler. Ne dedi? ‘Benim Erdoğan’ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim’. İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim uçağımı biraz daha geç indirmez erken indirir, seninle orada buluşurdum. Bunlar ürkektir, bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim, 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Darbeci hainler canımıza kastedecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk.

Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet-millet kaynaşmasını dinamitleyerek, milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler. Doğu ile Batı’yı, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmesi de kuşkusuz bir mesajdı. İşte, o köprü burada. Ne oldu, işgal edebildiler mi? Edemediler.

“253 VATAN EVLADINI ŞEHİT VERDİK AMA YURDUMUZU ALÇAKLARA UĞRATMADIK”

Bir gecede kadını erkeği, genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ’cü alçaklara teslim olmadık. Çok açık söylüyorum: 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale’yi, Sakarya’yı, Dumlupınar'ı anlayamaz. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar.

Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz’un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir.

Son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırma, icraata imza attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamdolsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdik. Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdabından kurtarmış olduk.

Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp, attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ’cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hâle geldi. Terörle mücadelemiz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, sınır ötesinde çok daha güçlü şekilde devam ediyor. Suriye'ye yönelik harekatlarımızda ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık.

“NATO LİDERLER ZİRVESİ’Nİ İZLEDİNİZ, DEĞİL Mİ?”

Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbarı imkânlarını kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki 100’den fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip, FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak, NATO Zirvesi’nde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. NATO Liderler Zirvesi’ni izlediniz, değil mi? Oradaki havayı gördünüz, değil mi?”

Anka Haber Ajansı