Erdoğan: 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı Vefatının 30’uncu Yılında Saygıyla, Rahmetle Yâd Ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan 1993’te yaşamını yitiren 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.”

MUSTAFA ŞENTOP: ÜLKEMİZİN İLK SİVİL CUMHURBAŞKANI, MERHUM TURGUT ÖZAL’I RAHMETLE VE ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Özal’ın ölüm yıl dönümüyle ilgili Twitter hesabından hesabından şu mesajı paylaştı:

“Ülkemizin ilk sivil Cumhurbaşkanı, merhum Turgut Özal’ı rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. Fikirleriyle yenilikçi, icraatlarıyla atılımcı ve inancıyla yürekli bir lider olarak Milletimizin kalbindeki mümtaz yeri baki kalacaktır. Ruhu şad olsun.”

Anka Haber Ajansı