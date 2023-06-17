Erdoğan, Ab Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen İle Görüştü

Erdoğan, Ab Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle iş birliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Olan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum
Kılıçdaroğlu: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Olan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum
Erdoğan: Bir Süredir Başımızı Ağrıtan Enflasyon Meselesini Tekrar Tek Haneli Rakamlara Düşüreceğiz
Erdoğan: Bir Süredir Başımızı Ağrıtan Enflasyon Meselesini Tekrar Tek Haneli Rakamlara Düşüreceğiz
Yeni Yasama Döneminde İlk Kanun Tekliflerini Chp Ve İyi Partili Milletvekilleri Verdi
Yeni Yasama Döneminde İlk Kanun Tekliflerini Chp Ve İyi Partili Milletvekilleri Verdi
Okan Gaytancıoğlu: "Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday Alacaktı Ancak Randevu Vermiyor"
Okan Gaytancıoğlu: "Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday Alacaktı Ancak Randevu Vermiyor"
Ahmet Akın: "Deprem Bölgesindeki Belediyelerin Kamu Alacaklarına İlişkin Erteleme Kararı Devam Etmeli"
Ahmet Akın: "Deprem Bölgesindeki Belediyelerin Kamu Alacaklarına İlişkin Erteleme Kararı Devam Etmeli"
Kılıçdaroğlu Yks’ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
Kılıçdaroğlu Yks’ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
Erdoğan, İstanbul’da Karne Törenine Katıldı: "Merdiven Altı Kapkaççılara Kendinizi Kaptırmayın"
Erdoğan, İstanbul’da Karne Törenine Katıldı: "Merdiven Altı Kapkaççılara Kendinizi Kaptırmayın"