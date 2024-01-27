Erdoğan, Akp İzmir Adaylarını Tanıttı, Kentte Trafik Felç Oldu

Erdoğan, Akp İzmir Adaylarını Tanıttı, Kentte Trafik Felç Oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısına gelmesi nedeniyle kent trafiği alt üst oldu.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısına gelmesi nedeniyle kent trafiği alt üst oldu.

AKP'nin İzmir'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı ve Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı için gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçeceği yol güzergahlarınin kapatılması kent trafiğini felç etti.

Şehrin anaharterli başta olmak üzere guzargahtaki tüm yollara trafiğe kapatıldı. Anaharterlerin kapatılması nedeniyle otobanı kullanmak isteyen sürücüler otoban trafiğini de kililtedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de trafikte yaşanan sıkıntı nedeniyle Çiğli yapılacak olan tramvay açılış törenine feribotu kullanarak gitti.

Anka Haber Ajansı

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