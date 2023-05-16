Erdoğan, Aksakal, Erbakan Ve Yapıcıoğlu İle Görüştü

Erdoğan, Aksakal, Erbakan Ve Yapıcıoğlu İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğleden sonra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden sonra yapılan görüşmelere ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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