Erdoğan, Anıtkabir’den Cumhurbaşkanlığı’na Atlı Tören Birliği Eşliğinde Gitti

Erdoğan, Anıtkabir’den Cumhurbaşkanlığı’na Atlı Tören Birliği Eşliğinde Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki yemin töreninin ardından ziyaret ettiği Anıtkabir’den, Göreve Başlama Töreni’nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı’na kadar Atlı Tören Birliği eşliğinde gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki yemin töreninin ardından ziyaret ettiği Anıtkabir’den, Göreve Başlama Töreni’nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı’na kadar Atlı Tören Birliği eşliğinde gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önce TBMM’de düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair YSK tarafından hazırlanan mazbatayı aldı ve TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Erdoğan daha sonra Anıtkabir’i ziyaret etti.

Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni’nin düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı’na gitti. Erdoğan’a yolda Atlı Tören Birliği eşlik etti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan’ın göreve başlama töreninde; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.

Anka Haber Ajansı

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