Erdoğan: "Artık Kentsel Dönüşüm Meselesinde Daha Kararlı, Daha Dirayetli Adımlar Atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı 9 millet bahçesinin açılış töreninde; “Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu. Ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkârlığa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı 9 millet bahçesinin açılış töreninde; “Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu. Ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkârlığa izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Adıyaman, Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas ve Erzincan’daki 9 millet bahçesinin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

“BU MİLLET BAHÇELERİNİN TAMAMI AFETLERDE TOPLANMA ALANI OLARAK DA HİZMET VERMEKTEDİR”

“Şehirlerimizin güzelliğine güzellik katacak millet bahçelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu millet bahçelerimizden her biri yeşil alanları, tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ve sundukları diğer imkânlarla gerçekten göz kamaştıran projelerdir. Biz millet bahçeleriyle şehirlerimize, insanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda, günümüzde çocuklardan yaşlılara, gençlerden çalışanlara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatının kargaşasından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını burada dinlendiriyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor, gençler burada buluşuyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkânına kavuşuyor. Pek çok kültür sanat etkinliğinin de düzenlendiği millet bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Bu millet bahçelerinin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir. Özellikle asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde bu tarz toplanma alanlarının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın, hayata geçirdiğimi her projenin bu süreçte çok ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Milletimize sözümüzü tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ, TÜM ETAPLARIYLA HİZMETE GİRDİĞİNDE DÜNYANIN EN GÖZDE ŞEHİR PARKLARI ARASINDA YERİNİ ALACAK”

Şimdiye kadar toplam 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemizi hizmete aldık. Halihazırda 27,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı’na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacak.

1,7 milyon insanımızın iştirak ettiği büyük İstanbul mitingimizi de yine burada yaptık. Her ne kadar birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sandığa yansıttığı iradesiyle tüm bu niyetleri kursaklarda bırakmıştır. Şimdi biz de sandıkta tecelli eden bu güçlü iradeden aldığımız cesaretle çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile birlikte ülkemiz genelindeki 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 vilayetimizin çehresinin de değişeceğine inanıyorum. Türkiye’nin bu muhteşem eserlerle buluşmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ’mize, yüklenici firmalara, mühendisinden mimarına, işçisine, herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bizim dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kâinatı bir emanet olarak görmek vardır. Uçsuz bucaksız güzellikleriyle gökyüzü bize emanettir. İçinde milyarlarca canlıyı yaşatan denizler bize emanettir. Toprak bize emanettir. Hayatımızı idame ettiren hava bize emanettir. Hasılı, gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Emanetin sahibi de önce Rabbimiz sonra da gelecek nesillerdir. Bu hassasiyetle tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin özellikle toplumumuzda kök salması için gerçekten yoğun çaba harcıyoruz.

“BİZDEN ÖNCE 60 YILDA YAPILAN AĞAÇLANDIRMANIN 1,5 KATINI BİZ SADECE 21 YILA SIĞDIRMAYI BAŞARDIK”

Bize düşen, çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanların baskılarına boyun eğmeden, emanete hakkıyla sahip çıkmaktır. Bizim görevimiz orman varlığımızı daha arttırarak geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçeleri ile şehirlerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır. Başarılı atık yönetimiyle toprağımızı, denizlerimizi, nehirlerimizi korumak; çevreci binalar yaparak yerleri fıtrata uygun şekilde mamur etmektir.

Bizden önce 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını biz sadece 21 yıla sığdırmayı başardık. Bugüne kadar 6,5 milyar fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Türkiye’yi nerede olursa olsun, 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hâle getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

“ARTIK KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİNDE DAHA KARARLI, DAHA DİRAYETLİ ADIMLAR ATACAĞIZ”

6 Şubat depremlerini bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam, dayanıklı ve güvenli binalar inşa etmemiz gerektiğidir. TOKİ’miz tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan konutlarda hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Son yıllarda inşa edilen hastanelerimiz, kamu binalarımız, spor tesislerimiz, bu süreçte başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da yine depremle birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu. Ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkârlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hâle getireceğimize inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı