Erdoğan: Asıl Enerjimizi, Asıl Mesaimizi, Kamunun Teşvik Ve Destekleriyle Özel Sektörün Büyümesine Vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'teki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temel atma töreninde, “Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa bunun yolu, bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmaktan değil, özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Elbette vatandaşımızın her alanda en iyi kamu hizmetini alması için kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz. Öğretmeninden sağlıkçısına, polisinden askerinden mühendisine kadar hiçbir alanda boşluk bır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'teki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temel atma töreninde, “Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa bunun yolu, bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmaktan değil, özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Elbette vatandaşımızın her alanda en iyi kamu hizmetini alması için kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz. Öğretmeninden sağlıkçısına, polisinden askerinden mühendisine kadar hiçbir alanda boşluk bırakmayacağız. Ama asıl enerjimizi, asıl mesaimizi, kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine vereceğiz” dedi. Kamu bankalarının TOGG için fiyatının yüzde 50’sine kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini açıklayan Erdoğan, “Aynen ev alır gibi TOGG’u da bu şekilde alma imkanı doğacak” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bursa’nın Gemlik ilçesinde ‘SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün temel atma törenine katıldı. Erdoğan, burada şöyle konuştu:

“Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’yu Deniz Kuvvetleri’mize gururla teslim ettik. İnsansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabileceği TCG Anadolu, bu vasfıyla dünyanın ilk SİHA gemisidir. Böylece Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki haklarımızı daha güçlü savunmamızı sağlayacak çok stratejik bir savaş gemisine kavuştuk. Şu ana kadar yaklaşık 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu’yu ziyaret etti. Son bir hafta 10 gün içerisinde de İzmir’de demirlemek suretiyle İzmir’deki vatandaşlarımızın da ziyaretine TCG Anadolu’yu açacağız.

Savunma sanayii atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay tankımızı, testleri yapılmak üzere Silahlı Kuvvetleri’mize teslim ettik. Yeni Altay, inşallah ordumuz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacaktır.

“DEVRİM OTOMOBİLİNİ GARAJA HAPSETMEK İÇİN NELER YAPILDIYSA ÇOK DAHA FAZLASI TOGG İÇİN DE UYGULANDI”

Geçen ay gerçeğe dönüştürdüğümüz en büyük hayallerimizden biri, hiç şüphesiz Türkiye’nin otomobili TOGG’dur. TOGG, hikayesi ve özellikleriyle asla sıradan bir araç değildir. Milli gururumuz TOGG, Türkiye’nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının da sembollerinden biridir. TOGG’un satışa sunulmasıyla Türkiye, giderek elektrikli araç sektöründe artık ‘Ben de varım’ demiştir. Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi maalesef TOGG üretim sürecinde de çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki olumsuz yansımaları ile emtia fiyatlarındaki fahiş fiyatlar veya fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı ile Türk ekonomisini mahvetmeye yönelik tehditleri de bunlara eklememiz gerekiyor. Bu süreçte TOGG, ilk günden itibaren haksız eleştirilerin, iftira derecesine varan bühtanların, yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Mühendislerimizin ilk yerli araç teşebbüsü Devrim otomobilini garaja hapsetmek için neler yapıldıysa çok daha fazlası TOGG için de uygulandı.

“MUHALEFETİN ‘FABRİKASI YOK’ DEDİĞİ TOGG’UN GEMLİK’TEKİ TESİSLERİNDE HER 3 DAKİKADA BİR ARAÇ ÜRETİLİYOR”

Önce çıktılar, ‘TOGG’u fabrikası nerede? Bu inşaatı bitiremezsiniz’ dediler. Sonra, ‘Buralarda üretim bandı yok, siz bu araçları üretemezsiniz’ dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca, bu defa da ‘Bu araç satılmaz. Vatandaş bunu alamaz’ dediler. TOGG, aldığı ön siparişler ile talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi. Muhalefetin ‘Fabrikası yok’ dediği TOGG’un Gemlik’teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet TOGG’u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren TOGG’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

Ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu olgunluğu, bu milli duruşu henüz gösteremediler. Şöyle yarım günlerini ayırıp Gemlik’e gelerek TOGG’un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş adamlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen TOGG araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını hâlen görmezden geliyorlar. Varsın görmesinler. Az önce Gemlik'te, deniz kenarındaki meydanda 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar, işte bu memleketin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar, Türkiye’nin başarılarından rahatsızlık duysun.

Türkiye’yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. TOGG, bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Ağustos 2022’de 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adedi aştı.

Bugün inşasına başlanan tesisin devreye girmesiyle bu kampüs, 2026 yılı itibariyle batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez hâline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine de sahip olacak.

SIRO, bu yatırımla 10 yılda, milli gelire 30 milyar avronun, cari açığın azaltılmasına 10 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak. İstihdama da 7 bin çalışanla destek verecek. SIRO’nun, ilk etapta hedeflediği 20 gigavat saatlik kapasiteyi yeni fırsatlarla 50 gigavat saatin üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Zira şu anda otomotivde yaşanan çip krizinin benzerinin gelecekte batarya konusunda çıkacağı da anlaşılıyor. SIRO, işte bu kritik dönemde hem 2030’lara devam edecek arz açığını değerlendirecek hem de TOGG üretimi için batarya arz güvenliği sağlayacak.

“SON 21 YILDA TEFECİLERLE DEĞİL GERÇEK YATIRIMCILARLA YOL YÜRÜDÜYSEK GELECEKTE DE YATIRIMCI DOSTU TAVRIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Türkiye’ye ciddi değer katacak stratejik bir yatırım olan SIRO’yu Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de destekliyoruz. Bu desteğimizi, 30 milyar lira sabit yatırım tutarıyla ülkemizin en etkili tesislerinden birini vererek gösterdik. Bundan sonra da yerli-yabancı ayrımı yapmadan Türk ekonomisine katkı sunan, istihdam oluşturan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil işte bugün burada olduğu gibi gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz.

“ASIL ENERJİMİZİ, ASIL MESAİMİZİ, KAMUNUN TEŞVİK VE DESTEKLERİYLE ÖZEL SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNE VERECEĞİZ”

Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa bunun yolu, bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmaktan değil, özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Elbette vatandaşımızın her alanda en iyi kamu hizmetini alması için kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz. Öğretmeninden sağlıkçısına, polisinden askerinden mühendisine kadar hiçbir alanda boşluk bırakmayacağız. Ama asıl enerjimizi, asıl mesaimizi, kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine vereceğiz. Bu amaçla devlet olarak, ülkemizin altyapı ve üstyapı eksiklerini gidereceğiz. Yeni yollar, tüneller, köprüler, hızlı tren hatları ve havalimanları yapacağız. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Eğitim kalitemizi artırarak evlatlarımızın en güzel, en donanımlı şekilde yetişmelerini temin edeceğiz. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız. Ülkemizin ve Türk ürünlerinin itibarını küresel ölçekte güçlendireceğiz.

Şimdiye kadar ülkemize 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için daha fazla çaba harcayacağız. Böylece Türkiye’de, kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız. Son 21 yılda kat ettiğimiz göz kamaştıran mesafe, Türkiye’nin teknoloji alanında neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini gösteriyor. Ancak bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor.”

“KAMU BANKALARI, TOGG SATIŞINDA YÜZDE 50’YE KADAR 18 AY VADEYLE KREDİ VERECEK”

Erdoğan, temel atma esnasında, TOGG’a ilişkin, “Kamu bankaları, arabanın satışında yüzde 50’ye kadar 18 ay vadeyle kredi verecek” dedi. Törene katılanlara “Nasıl, iyi mi?” diye soran Erdoğan “Aynen ev alır gibi TOGG’u da bu şekilde alma imkanı doğacak” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı