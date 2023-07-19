Erdoğan, Bae Devlet Başkanı Al Nahyan’a Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin üçüncü durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan, burada Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin üçüncü durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan, burada Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin üçüncü gününde Birleşik Arap Emirlikleri’ne geldi. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Al Nahyan, heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın Al Nahyan'a TOGG hediye ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

“BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Zayed Devlet Nişanı’ tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye davet etti.

Görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir TOGG hediye etti.

Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, daha sonra TOGG önünde fotoğraf çektirdi.”

ERDOĞAN: İMZALAYACAĞIMIZ ORTAK MUTABAKAT METNİYLE İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNE ÇIKARTMIŞ OLACAĞIZ

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanacak ortak mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından Erdoğan’ın şu değerlendirmelerine yer verildi:

“İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz.”

Anka Haber Ajansı