Erdoğan-bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Erdoğan-bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğleden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğleden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğleden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden sonra yapılan görüşmeden birkaç kare fotoğraf paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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