Erdoğan-barzani Görüşmesi: Türkiye-ırak İlişkileri Ve Ikby İle İş Birliği Üzerinde Fikir Teatisinde Bulunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu; bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu; bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğu, Türkiye’nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiği, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 20 Ekim’de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi’nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye’nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY’ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak’ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı."

Anka Haber Ajansı