Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Atatürk Havalimanı'nda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeden birkaç kare fotoğrafı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi" açıklamasıyla paylaştı.

Anka Haber Ajansı