Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Ve Mısır’ı Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 14 Şubat’ta ise Mısır’ı ziyaret edecek. Görüşmelerde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 14 Şubat’ta ise Mısır’ı ziyaret edecek. Görüşmelerde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde is Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı’nın X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin bu akşam yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir.”

Anka Haber Ajansı