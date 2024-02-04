Erdoğan: Böylesi Bir Afetin Altından Kalkmak Öyle Her Babayiğidin Harcı Değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne, video konferans yöntemiyle Ankara’dan katıldı. Erdoğan, "Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak öyle her babayiğidin harcı değildir. Dünyada Avrupası ve Amerikası da dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün ardından bizim gibi dirayetle kalkamaz… Türkiye en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne, video konferans yöntemiyle Ankara’dan katıldı. Erdoğan, "Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak öyle her babayiğidin harcı değildir. Dünyada Avrupası ve Amerikası da dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün ardından bizim gibi dirayetle kalkamaz… Türkiye en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır" dedi.

Gaziantep'te Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan şunları söyledi:

"Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız çalışıyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür. Şehrimizdeki 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. Kırsalda kurulan konteyner sayısı ise 10 bin 674. Buralarda barınan kişi sayısı 32 bin 454’tür.

"BÖYLESİ BİR AFETİN ALTINDAN KALKMAK ÖYLE HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak üzere toplam 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Tüm vatandaşlarıma yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. Gaziantep’imizde 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşana kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak öyle her babayiğidinin harcı değildir. Dünyada Avrupası ve Amerikası da dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün ardından bizim gibi dirayetle kalkamaz… Türkiye en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır.

"HİÇ ARZU ETMESEK DE KİMİ YERLERDE GECİKMELER YAŞANMIŞ OLABİLİR"

Milletimizin sabrı, metaneti, vakarı, gayreti ve yakın dayanışmasıyla sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettik. Depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinden barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, enkazın kaldırılmasından yeni yerleşim yerlerin planlanmasına kadar birçok kritik eşiği başarıyla atlattık. Ekonomimize maaliyeti, 104 milyarı bulan bir felaketi yaşamış olsak da hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik… Şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Hiç arzu etmesek de kimi yerlerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Ama deprem bölgesi için nasıl samimiyetle çalıştığımıza, depremzede kardeşlerimize el uzatmak için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu süreci hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm projesi bunlardan biridir. Ülkemiz genelinde yeniden dönüşüm projesi için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 7 bin lira. Kredi tutarı bir milyon TL’dir.

“YAZIN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ”

Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla yerel yönetimlere deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla bilinen çok güçlü bir devlettir. Tarihte daha önce defalarca olduğu gibi deprem imtihanını da başarıyla vereceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Bu süreçte çözümün parçası olmak yerine sorundan faydalananları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz bunlara aldırmıyor kulak asmıyor vaktimizi ve enerjimizi çalmalarına izin vermiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz sizin için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz."

Anka Haber Ajansı