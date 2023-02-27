Erdoğan: Bu Büyüklükte Bir Afette Elbette Kimi Eksiklikler, Kimi Gecikmeler Yaşanabiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, “Türkiye, bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız. Müsterih olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, “Türkiye, bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız. Müsterih olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler, kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz, devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Adıyaman’da, ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. Bir yıl içinde, yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada, bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye, bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izini kısa sürede silmeyi başarmıştı.

“BU BÜYÜKLÜKTE BİR AFETTE ELBETTE KİMİ EKSİKLİKLER, KİMİ GECİKMELER YAŞANABİLİYOR”

Birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem gerek sel felaketleri, tüm bunların altından kalkmayı başardık. Antalya’da yaptık mı? Yaptık. Muğla’da yaptık mı? Yaptık. Manavgat’ta yaptık mı? Yaptık. Sevgili kardeşlerim, hiçbirinin altında bu hükümet kalmadı. Hepsini başarıyla yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk. Türkiye, bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız. Müsterih olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler, kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz, devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz.”

Anka Haber Ajansı