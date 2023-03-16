Erdoğan: Bu Ölçekteki Afetler Karşısında Eldeki İmkanlar Yetersiz Kalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’nde, “Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Eşine rastlanmamış bir yağışın yol açtığı sellerde, Şanlıurfa ve Adıyaman’da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasar oluştu. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor. Biz de 6 Şubat’ta depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine ulusla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’nde, “Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Eşine rastlanmamış bir yağışın yol açtığı sellerde, Şanlıurfa ve Adıyaman’da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasar oluştu. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor. Biz de 6 Şubat’ta depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası, yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan TDT Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım temalı toplantıdan önce liderleri karşıladı, ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

“DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN DE DESTEĞİYLE DEPREM BÖLGEMİZİ ÇOK KISA SÜREDE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

“Bugünkü zirve ile Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız. Ülkemizin güneyindeki 11 şehir, 6 Şubat günü şiddeti ve yıkıcılığı itibariyle dünyada eşine az rastlanır bir tabii afetle sarsıldı. Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 115 binden fazlası yaralandı. Kendi insanlarımızla birlikte depremde vefat eden TDT üye ve gözlemci ülke vatandaşı kardeşlerimiz için de burada başsağlığı diliyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Arama-kurtarma çalışmalarını bitirdik. Enkaz kaldırma faaliyetlerini yürütürken ve geçici barınma bölgeleri kurarken süratle kalıcı konutların inşasına da başladık. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi çok kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

“BU ÖLÇEKTEKİ AFETLER KARŞISINDA ELDEKİ İMKANLAR YETERSİZ KALIYOR”

Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Eşine rastlanmamış bir yağışın yol açtığı sellerde, Şanlıurfa ve Adıyaman’da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasar oluştu. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor. Biz de 6 Şubat’ta depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası, yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. Acılar paylaşıldıkça azalır anlayışıyla en zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız.

Birleşmiş Milletler, 16 Şubat’ta Türkiye için acil yardım çağrısı yayınladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç tarafından 20 Mart’ta Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek. Bu uluslararası yardım faaliyetlerine de destek vereceğinizden şüphe duymuyorum.

2021 yılındaki İstanbul Zirvesi’nde mutabık kaldığımız akıllı şehirler ve yeşil teknolojiler kapsamında, dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Semerkant Zirvesi’nde ticaretimizi ve ekonomik bütünleşmemizi artıracak önemli adımlar attık. Kuruluş anlaşması bugün imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması, bu adımların başında geliyor.

Bel kemiğini TANAP’ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletleri, Avrupa’nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir. TDT olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesinin yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyoruz.

KKTC'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

“TARAFLARI MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNDÜRME GAYRETLERİMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerimiz başından beri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile düzenli temas halindeyim. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Anka Haber Ajansı