Erdoğan: "Bu Ülkede Ne Soğan Ne Patates Derdi Var, Bu Ülkede Dert Olan Ne Varsa Biz Onları Çözdük Zaten"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TOGG'umuzu yaptık mı, TCG Anadolu'muzu yaptık mı... Ben size inanıyorum. Allah’ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız. Bunlar yatsın kalksın, hala salatalık, domates, patatesle uğraşsın. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne de salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TOGG'umuzu yaptık mı, TCG Anadolu'muzu yaptık mı... Ben size inanıyorum. Allah’ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız. Bunlar yatsın kalksın, hala salatalık, domates, patatesle uğraşsın. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne de salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Artık İHA’larımızın, SİHA’larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de zaten ne diyorlar ne yapacaklarmış. Geliyorlarmış. Gelince bu İHA’ları SİHA’ları satacaklarmış. Ya sen kimsin neyi satıyorsun. Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok.

“BİZ DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞTIK, BİZ DERS YAPIYORUZ, ÇOK ÇALIŞTIK”

Amerika’dan Avrupa’ya ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da bay bay Kemal’in ve yamalı bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah’a dayanarak, Cumhur İttifakı’mızdaki hasbi ortaklığımıza inanarak, yola revan olduk. Adaylarımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde, milletimizin gösterdiği teveccüh istikametimizin doğruluğunun işaretidir. Biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık. Cumhuriyetimizin yeni asrındaki hayal ve hedeflerimizi önce Türkiye Yüzyılı vizyonu başlığı altında topladık. Sonra da seçim beyannamemizde bu vizyonun ilk 5 yılındaki somut adımları sıraladık. Biz dersimizi iyi çalıştık. Biz ders yapıyoruz. Çok çalıştık. İyi hazırlandık şimdi de inşallah 14 Mayıs’ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz.

Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinde yürüyeceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz. Bayram günü İstanbul’da bununla ilgili de müjdemiz olacak. Ülkemiz için önümüzdeki 5 yıl içindeki projelerimiz sadece deprem hazırlıkları değil. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırmış bir iktidarız.

Bu ülkenin 85 milyon vatandaşın aynı büyük ailenin birer ferdidir. Selçukludan Osmanlıya ve cumhuriyetimize kadar bu vatan toprakları üzerinde kurduğumuz tüm devletlerin temelinde de aile vardır. Aile bizim için kutsal ve bu aileyi CHP LGBT’leri besleyebilir. CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu? Duymadınız... Çünkü bunlarda aile kutsiyeti yok.

"EV HANIMLARIMIZA EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

Ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programıyla ev hanımlarımızdan çocuklarımıza ve gençlerimize kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimden iş kurmalarına kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi destekleriyle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi vereceğiz. Her ailede en az 1 kişinin istihdama katılmasını sağlayacağız. İstihdam edilen kişinin gerekirse maaşını devlet olarak biz karşılayacağız.

Eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip vatandaşımızı elindeki anahtardan eden zihniyet vardı. Onlar yeniden hortladı. 300 milyar dolar getireceğim diyor. Bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana neden bu kadar para versin? Bu 200 milyar doları getirdin nereye boca ettin? Nerede bu para? Madem getirdin adresini söyle bilelim. Bu adamın hayatı yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor. 200 lira değil. Yahu Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Türk Milleti senin bu yalanlarına inanmaz ve 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecek. Biz hep büyük hayaller kurduk. Biz hiç hayal satmadık. Ülkemizi 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma bu şekilde kavuşturduk. Türkiye’de milli gelirimiz 3 bin 600 dolardı. Şimdi 10 bin 600 dolara çıkardık. Bunu biz yaptık. Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs bay bay Kemal'in ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak.

… Batı, dört gözle "Erdoğan nasıl gider" diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl dimdik ayakta durduğunu 14 Mayıs'ta siz göstereceksiniz. Ben size inanıyorum. 14 Mayıs'ta bunu başaracağımızı biliyorum.

“BU ÜLKEDE NE SOĞAN NE PATATES NE DE SALATALIK DERDİ VAR”

TOGG'umuzu yaptık mı, TCG Anadolu'muzu yaptık mı. Ben size inanıyorum. Allah’ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız. Bunlar yatsın kalksın, hala salatalık, domates, patatesle uğraşsın. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne de salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten."

Anka Haber Ajansı