Erdoğan: Bu Zor Günlerde Brunei Sultanlığı’nın Sergilediği Bu Dayanışmayı Asla Unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Waddaulah ile yaptığı basın toplantısında, “Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığı’nın sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız” dedi. Waddaulah ise, “Şahsen ve Brunei halkı adına en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak isteriz. Çok yıkıcı depremler sonucu yaşanan felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Waddaulah ile yaptığı basın toplantısında, “Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığı’nın sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız” dedi. Waddaulah ise, “Şahsen ve Brunei halkı adına en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak isteriz. Çok yıkıcı depremler sonucu yaşanan felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir” diye konuştu.

Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah bugün Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Waddaulah’ı Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi tören ile karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah’ın görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme yapıldı ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kıymetli kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarda işbirliği imkânlarını değerlendirdik.

Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde de hassasiyetle durma imkânı bulduk. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular.

Sözlerime son verirken, dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adıma en kalbi selamlarımı iletiyorum. Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığı’nın sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız.”

WADDAULAH: BRUNEİ HER ZAMAN TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEDİR

Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ise şöyle konuştu:

“Konuşmamın başında, şahsen ve Brunei halkı adına en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak isteriz. Çok yıkıcı depremler sonucu yaşanan felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir. Elinden gelen her şekilde yardım sunmaya da hazırdır. Eminim ki hükümetin çabalarıyla ve Türk insanlarının dayanıklılığı ve gücüyle bu trajediyi de atlatacak ve daha güçlü hâle gelecektir.”

Anka Haber Ajansı