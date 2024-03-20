Erdoğan Burdur’da: “Sizlerden Biraz Daha Sabır, Biraz Daha Dayanışma Bekliyorum”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur’da; “Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Ama asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Sizlerden biraz daha sabır, biraz daha dayanışma bekliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur’da; “Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Ama asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Sizlerden biraz daha sabır, biraz daha dayanışma bekliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde konuştu. Seçmene “Burdur ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyamaya hazır mıyız?” diye seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“DEPREM ÇALIŞMALARI İÇİN 1 TRİLYON LİRA KAYNAK TAHSİS ETTİK”

“Dünyanın her ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız var. Zorluklarımız var. Çözmek için uğraştığımız problemlerimiz var. Bölgemizde yaşanan çatışmalardan istesek de istemesek de bizler de etkileniyoruz. Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60 70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor. Tüm bunlara ilave olarak biz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Bir sene önce yaşanan ve 53 binden fazla insanımızın vefat ettiği depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ekonomik maliyeti 104 milyar dolar olan depremin ülkemiz ekonomisinde oluşturduğu baskı, hala devam ediyor. Her hesabımızı buna göre yapıyoruz. Bu yılın bütçesinde deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik.

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZI KONTEYNERDEN KURTARIP EVLERİNE YERLEŞTİRMEK”

Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz. Evi yıkılan, düzeni bozulan, eşini, çocuğunu, anne babasını depremde kaybeden kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Dün 30 bin 723 deprem konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Böylece 76 binden fazla kardeşimizi yeni yuvalarıyla buluşturmuş olduk. Bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. Aynı şekilde depremin vurduğu illerimizi tekrar inşa etmemiz şart. Bizim de devlet olarak önceliğimiz, deprem bölgesidir, depremzede vatandaşlarımızı konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmektir.

“SİZLERDEN BİRAZ SABIR, BİRAZ DAHA DAYANIŞMA BEKLİYORUM”

Deprem bölgesine yoğunlaşırken elbette diğer şehirlerimizi ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızı asla ihmal etmiyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Özellikle emeklilerimizden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Gerek tek sefere mahsus yaptığımız 5 bin liralık ödeme ile gerekse yüzde 50’yi bulan maaş ve ikramiye artışlarıyla emeklilerimizin yükünü hafifletmeye çalıştık. Sadece bu ek ödemeler için 300 milyar lira civarında kaynak kullandık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini Nisan’ın ilk haftasında hesaplarına yatırıyoruz. Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Ama asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun için de enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak İnşallah yine başaracağız. Devletimizin imkanları büyüdükçe, geliri arttıkça omuzlarındaki yük biraz daha azaldıkça, ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız. Sizlerden biraz daha sabır, biraz daha dayanışma bekliyorum"

“HİÇ KİMSE BU REZALETTEN KENDİNİ KURTARAMAZ”

Muhalefete yüklenen Erdoğan, adaylık sürecinde ortaya atılan iddialara değindi, "Bun ne demiştim ‘Bay Bay Kemal’ demiştim. Dediğim çıktı mı? Bakın sevgili kardeşlerim hiç kimse böyle bir skandalı 3 maymunu oynayarak geçiştiremez. Hiç kimse sağa sola saldırarak hakaret ederek, bu yetmeyince de milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Mevcut CHP yönetiminden ülkemize ve milletimize fayda gelmeyeceğini hep beraber görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı