Erdoğan: "Çalışanlarımızın Ve Emeklilerimizin Sıkıntılarının Çözümü Boynumuzun Borcudur"

Erdoğan: "Çalışanlarımızın Ve Emeklilerimizin Sıkıntılarının Çözümü Boynumuzun Borcudur"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te; "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te; "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük'teki mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı olarak ekibiyle çok çalışacağını ve yerel yönetimlerle el ele vererek Karabük'ü daha farklı bir yere taşıyacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“İşçisiyle, esnafıyla, üreticisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle bu şehirde yaşayan her bir kardeşimin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemekle mükellefiz. Bilhassa, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz."

Anka Haber Ajansı

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