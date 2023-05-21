Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle anavatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle anavatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü’nün 159’uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle anavatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.”

Anka Haber Ajansı