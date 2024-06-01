Erdoğan, Chp Genel Başkanı Özel'e Kurban Bayramı'ndan Önce İadeiziyarette Bulunacağını Söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''31 Mart sonrasında CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan inşallah Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeiziyarette bulunacağım. Sayın Özel'in ziyareti akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı, bunu tesis etmeye çalıştığımızı ifade ettik” dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'31 Mart sonrasında CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan inşallah Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeiziyarette bulunacağım. Sayın Özel'in ziyareti akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı, bunu tesis etmeye çalıştığımızı ifade ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeem ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''Elbette siyaset belli bir çerçevede yapılır. Belli sınırlar içinde yapılır. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz'" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

''31 Mart sonrasında CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan inşallah Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeiziyarette bulunacağım. Sayın Özel'in ziyareti akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı, bunu tesis etmeye çalıştığımızı ifade ettik. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidar ise bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız, özgüvenliyiz. Tekrar ediyoruz, biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık. Ama eğer yine de üzerimize düşen bir şey varsa hiç çekinmeden gereğini yaparız. Burada asıl olan muhalefetin kendi politikalarını gözden geçirmesidir. İktidarı gerilim yanlısı olarak yaftalamak kolaydır. Ancak asıl muhalefet kendisini bu noktada samimi bir öz eleştiriye tabii tutmalıdır. Şunun altını çizmek durumundayım: Ak Parti olarak bizim de ittifak ortağımız olan MHP'nin de hiç kuşkusuz kırmızı çizgileri vardır. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin, muhalefet partisinin de kırmızı çizgilerinin olduğunu biliyoruz. Elbette siyaset belli bir çerçevede yapılır. Belli sınırlar içinde yapılır. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Ancak siyasetin özellikle de muhalefetin yıkıcı, yıpratıcı, ötekileştirici bir zemin üzerinde ilerlemesi Türkiye'ye bir fayda değil zarar getirir.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne en son ziyaretini 10 Temmuz 2006 yılında Başbakan iken yapmıştı. Ziyaret, CHP'nin yeni genel merkez binasına taşınması sebebiyle gerçekleşmişti.

Anka Haber Ajansı