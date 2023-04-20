Erdoğan: "Depremin İzleri Silindikçe, Bölgede Hayat Yavaş Yavaş Normal Ritmine Dönüyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, “Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe, bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz, bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra, deprem illerimiz dâhil, okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, “Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe, bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz, bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra, deprem illerimiz dâhil, okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inanıyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

“NE SEÇİM GÜNDEMİNİN NE DİĞER DEVLET İŞLERİNİN NE DE GÜNLÜK HAYATIN MEŞGALELERİNİN DEPREM BÖLGESİNİ UNUTTURMASINA İZİN VERDİK”

“Mübarek Ramazan Bayramı’nızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu sene, 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.

Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik. Bu mübarek günlerde, özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik.

Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkânlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını, devlet millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz.

“DEPREMİN İZLERİ SİLİNDİKÇE, BÖLGEDE HAYAT YAVAŞ YAVAŞ NORMAL RİTMİNE DÖNÜYOR”

Bugün itibariyle enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe, bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz, bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra, deprem illerimiz dâhil, okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız.

“85 MİLYONUN TÜM FERTLERİNDEN, BU KUTLU VE ZORLU MÜCADELEDE YANIMIZDA OLMALARINI BEKLİYORUZ”

Deprem bölgesinde, 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra, deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere, 85 milyonun tüm fertlerinden, bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin, ‘Doğruya doğru’ diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizlere dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun.”

Anka Haber Ajansı