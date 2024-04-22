Erdoğan, Erbil’de Neçirvan Ve Mesrur Barzani Tarafından Karşılandı

Erdoğan, Erbil’de Neçirvan Ve Mesrur Barzani Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından törenle karşılandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 13 yılın ardından Irak’a gitti. Erdoğan, Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'taki programlarını tamamlayarak gittiği Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından törenle karşılandı.

Anka Haber Ajansı

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