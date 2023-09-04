Erdoğan: "Filenin Sultanları'nı Canıgönülden Tebrik Ediyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Erdoğan’ın mesajı şöyle:
“2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum.”
Anka Haber Ajansı