Erdoğan: "Filenin Sultanları'nı Canıgönülden Tebrik Ediyorum"

Erdoğan: "Filenin Sultanları'nı Canıgönülden Tebrik Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

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