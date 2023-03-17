Erdoğan: Finlandiya’nın Nato’ya Katılım Protokolünün Meclis'imizdeki Onay Sürecini Başlatmaya Karar Verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Geride bıraktığımız süre zarfında, Finlandiya’nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Meclis’imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, “Tabii bir k

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Geride bıraktığımız süre zarfında, Finlandiya’nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Meclis’imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, “Tabii bir komşumuz da var. İsveç. Kendileri elbette çok iyi insanlar, çok iyi bir halk, çok iyi ikili ilişkilerimiz var. Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği, İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz, Baltık Denizi’nde kıyımız var. Dolayısıyla Vilnius Zirvesi’nde umut ediyorum ki 32 üye ülke olur” diye konuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Resmi karşılama töreninin ardından iki liderin görüşmesi başladı. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan şöyle konuştu:

ERDOĞAN: DEAŞ’I SAHADA HEZİMETE UĞRATAN TEK NATO ÜLKESİ BİZİZ

“Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile tesis edilen diplomatik ilişkiler aradan geçen bir asıra yakın süre zarfında daha da güçlenmiştir. Finlandiya’nın deprem felaketi karşısında uzattığı yardım eli, dostluğumuzu pekiştirmiştir. Bu vesileyle Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma ve gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sayın Niinistö ile görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya münasebetlerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Ortak hedefimiz ise ilk etapta 3 milyar dolar, ardından 5 milyar dolara ulaşmaktır.

Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz. Kıymetli dostumla, Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunduk. Akan kanın durdurulması, savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi yönündeki çalışmalarımızı sayın Niinistö’ye anlattık.

Türkiye, binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. DEAŞ’tan PKK, PYD ve FETÖ’ye kadar dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyor. DEAŞ’ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı da her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz.

“FİNLANDİYA’NIN NATO’YA KATILIM PROTOKOLÜNÜN MECLİS’İMİZDEKİ ONAY SÜRECİNİ BAŞLATMAYA KARAR VERDİK”

NATO’nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, malumunuz olduğu üzere NATO’nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç’in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid’de yapılan NATO Zirvemizde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında, Finlandiya’nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Meclis’imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Finlandiya’nın üyeliğiyle daha da güçlenerek bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya ile ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır. İsveç ile olan görüşmelerimizi ise İttifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin, sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyiz. Bu noktada, sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç’in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının gerçekleştirdiği bu ziyaretin ikili iş birliğimizin güçlendirilmesine ve halklarımız arasındaki dostluğun derinleştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kendisine ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

NİİNİSTÖ: BİR FELAKET YAŞANDI. AMA BUNUN NETİCESİNDE İNSANLAR ORTAK FAYDA İÇİN ÇALIŞMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Sözlerine Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise şunları kaydetti:

“Sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz uzun, derin ve kapsamlı görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum. İki taraf için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz Türkiye’de son derece devasa bir afetin yaşandığını gördük. Dün Kahramanmaraş’ı ziyaret etme imkânı buldum. Ziyaretimin sonucunda da şunu ifade etmek isterim, depremin neticeleri gerçekten şoke edici. Aynı zamanda sizlerin, idarecilerin, yetkililerin son derece verimli bir şekilde bölgede çalıştığını gördük. Çok farklı ülkelerden uluslararası pek çok insan deprem bölgesine ulaşmış ve yardım götürmüş, bunu da gördük. Bu da bizler için umut yeşertiyor diye düşünüyorum. Evet, çok üzücü bir afet yaşandı, bir felaket yaşandı. Ama bunun neticesinde de insanlar ortak fayda için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gördüler. Nereden gelirseniz gelin, ortak fayda ve ortak iyilik için çalışmak çok önemli. Bundan ders çıkararak, uluslararası arenada bunun örneklerini çoğaltabiliriz.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Artık jeopolitik açısından son derece tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz ve özellikle sayın Cumhurbaşkanı size de teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde, herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu yapan tek kişi sizsiniz.

“TÜM FİNLANDİYALILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HABER BU”

Konuştuğumuz konulardan bir tanesi Ukrayna. Siz de ifade ettiniz, umut ediyoruz ki bu tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda da daha bir takvim işleyecek, sadece 60 günle sınırlı kalmayacaktır. Bir başka önemli konu ise NATO üyeliği. NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Daha önce ilgili kararların alındığını ifade etmiştiniz ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin tamamlanması süreci içerisinde, bugün atılan imza da gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Aynı zamanda Meclis’imizde, milletvekillerimizin yüzde 95’i geçtiğimiz bahar döneminde NATO üyeliği başvurumuzu destekledi. Şimdi de bu, önümüzdeki süreçte tamamlanmak üzere.

“FİNLANDİYA’NIN NATO’YA ÜYELİĞİ, İSVEÇ OLMADAN TAMAMLANAMAZ. ÇÜNKÜ ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR”

Tabii bir komşumuz da var. İsveç. Kendileri elbette çok iyi insanlar, çok iyi bir halk, çok iyi ikili ilişkilerimiz var. Sadece bunun için söylemiyorum, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği, İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz, Baltık Denizi’nde kıyımız var. Dolayısıyla Vilnius Zirvesi’nde umut ediyorum ki 32 üye ülke olur.”

“SAYIN İSVEÇ BAŞBAKAN İYİ BİR İNSAN AMA BU TERÖRİSTLERİ BİZE VERMEDİLER, VEREMEDİLER”

İki lider, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Finlandiya’nın attığı adımlara ilişkin soruya, “Bizim İsveç’e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak, İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm Caddesi sürekli olarak Türkiye’deki PKK, PYD, YPG bunların uzantılarıyla bu caddelerde sürekli gösteriler oluyor. Sayın Başbakana da bunları söyledik. 120 civarında teröristin listesini verdik ve ‘Bu teröristleri bize verin’ dedik. Tabii, sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bu teröristleri bize veremeyince, vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya’da tabii bu tür şeyler yok. Finlandiya’da bu tür eylemler olmadığı için de Finlandiya’yı İsveç’ten ayırmak durumunda kaldık. Bunun için de Finlandiya’ya olumlu yaklaşımımızı attığımız imza ile gösterdik. Süratle Dışişleri Bakanlığı’ndan bana yazı geldi, ben de şu anda yazıyı parlamentomuza gönderdim ve bundan sonrası Komisyon, Komisyon’dan da Genel Kurul’a gidecek. Temenni ederim ki, seçim öncesi yetişirse, seçim öncesi yetiştirme” yanıtını verdi.

“ANLADIĞIM KADARIYLA, KARŞILIKLI ANLAYIŞ SEVİYEMİZ ARTTI”

Niinistö ise aynı soruyu, “Finlandiya, Madrid’de mutabık kaldığımız her şeyi yerine getirdi. Akılda bulunması gereken unsurlardan bir tanesi şu ki, idari yetkililerimiz Madrid’deki Zirve’den itibaren temasta kaldılar. Anladığım kadarıyla, karşılıklı anlayış seviyemiz arttı” diye yanıtladı.

Anka Haber Ajansı