Erdoğan: Gazze'deki Kardeşlerimizi Asla Sahipsiz, Çaresiz Bırakmıyoruz, Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de; "Biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Gençler, içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de; "Biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Gençler, içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize'deki Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan açılışta özetle şöyle konuştu:

"ARTIK BU ÜLKEDE KİMSE ÖZ YURDUNDA GARİP MUAMELESİ GÖRMÜYOR"

"Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün mayasını Rize'den aldığım bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım.

Ak Parti kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki; artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktığımızda, evet, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Şimdi soruyorum sizlere, 5 sene önce, 10 sene önce buralar neydi? Neydi buralar? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor. Artık bu ülkede cuntacıların sesi çıkmıyor. Artık bu ülkede vesayetçilerin tekeli dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan, yaşlısına kadar hiç kimse ‘ne olacak halim’ endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hissetmeden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Türkiye Cumhuriyeti devleti tek parti faşistlerinin kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi milletin devletidir.

Eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. İşte ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere dünyada yaşananları, olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Hamdolsun, bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de imkana da dirayete de tecrübeye de sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse, emin olun, bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN İSRAİL'İN ZULMÜNDEN KURTARILMASI BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Filistinli kardeşlerimizin İsrail'in zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin, mazlumların malını çalan hırsızların yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Şundan emin olunuz ki, biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Gençler, içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor.

"AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE. BUNLARIN BİRBİRİNDEN FARKI VAR MI?"

Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek.

Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere, milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. İşte, ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne’deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Peki, kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki, terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, e sen de onlarla beraberdin. Şimdi, önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız?

Şimdi Rize'de, Rize Havalimanı'nı bizler yaptık mı? Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık mı? Biraz sonra da oradayız, genel kurul yapacağız. Hastanemizi yaptık, şimdi de şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Böylece Rizeli Şehir Hastanesi de bütün sorunlarını ne yapacak, çözmüş olacak. Okullarımız, fen lisesinden Anadolu lisesine, imam hatiplere kadar hepsi de artık burada. Burada eğitim-öğretim ihtiyacını karşılıyor mu?

"RİZE'YE 66 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Hükümetlerimiz döneminde Rize'ye getirdiğimiz yatırımların şahidi bizatihi sizlersiniz. Şimdi Derepazarı'nda Lojistik Merkezi'ni inşa ediyoruz. Lojistik merkezimiz bittiği zaman Rize bütün ihtiyaçların karşılanmasını da orada ne yapacak, sağlayacak. Geçtiğimiz 21 yılda, Rize'ye yaptığımız yatırımların tutarı ne biliyor musunuz? 66 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Bugünkü toplu açılış töreniyle tamamlanan yatırımları hizmete veriyoruz. Eğitimde 3 anaokulu, 1 imam hatip ortaokulu, üniversitemizin çeşitli yatırımların resmi açılışını buradan yapıyoruz. Rize merkezindeki Çarşı Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşümle 404 ofis ve 133 iş yeri altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Hamdolsun şu güzelliği görünce Rize bambaşka oldu diyebiliyorum. Salarha’da 465 konut ve 12 dükkan, Fener Mahallesi’nde 22 hakim ve savcı konutu ile Ayder’de yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri çevre düzenlemesiyle bitirildi. Toplam 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder yolunun ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Bugün Rize- Pehlivantaşı- Kalkandere yolunun 3 kilometrelik kesiminin resmi açılışını yapıyoruz. Müyesser Kart Huzurevi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın cami ve kuran kursu inşaatları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın güreş salonu ve kamp eğitim merkezi, 16 semt sahası ile Çayeli spor salonu tamamlandı.

Devlet Su İşlerimiz çeşitli ilçelerimizde dere ıslahları ve çevre düzenlemeleri yaptı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz Çamlıhemşin ve İkizdere’de çay fabrikaları kurdu. İller Bankamız Tabiat Parkı, içme suyu, yol yapımı ve bakımı gibi çeşitli altyapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü İkizdere, Güneysu, Ardeşen, Çamlıhemşin’de pek çok çalışmayı bitirdi. Tüm bu yatırımları da resmen buradan hizmete alıyoruz. Rize, Güneysu, Ardeşen, Hemşin, Tunca belediyelerimizin yatırımlarıyla birlikte toplamda 2 milyar 886 milyon liralık yatırımı bugün Rize’mize kazandırıyoruz."

Anka Haber Ajansı