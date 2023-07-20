Erdoğan: “Gelin Ada'daki Gerçeklere Daha Fazla Sırtınızı Dönmeyin. Kktc'yi Bir An Evvel Tanıyın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde; “Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde; “Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur özlemi doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Ada’nın güneyinde ise kendisini Kıbrıs’ın tek hakimi, sahibi olarak gören, gerçeklerden kopuk zihniyet hala varlığını sürdürüyor. Rumların yeni lideri Enosis EOKA bayrakları altında poz veriyor. EOKA terör örgütünün çocuk yaşlı kadın demeden katlederek, toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Tarih apaçık göstermiştir ki; Rumların, Kıbrıs Türkü’ne tahammülü yoktur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden kaçmamıştır. Zulmü bilmemize rağmen intikam peşinden koşmadık, kin gütmedik. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşanabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.

Kıbrıs Türkü’nün eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından da rahatsız oluyorlar. 20 Temmuz 1974’te bu bağın ne kadar güçlü olduğunu gördüler…. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.

Çalışmalarımız, maruz bırakıldığınız hukuk dışı gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması halinde kararlılıkla sürecektir. Gelin Ada'daki gerçekler e daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın”

Anka Haber Ajansı