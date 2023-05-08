Erdoğan: Göreve Başlayacak Öğretmenlerimizin Yaklaşık Yarısı Deprem Bölgesindeki İllerimizde Vazife Üstlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 45 bin öğretmen ataması programında, “2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla ‘Biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız’ filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın ne kadar öğretmen atadınız, bunları söyleyin. Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini b

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 45 bin öğretmen ataması programında, “2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla ‘Biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız’ filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın ne kadar öğretmen atadınız, bunları söyleyin. Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 45 bin öğretmen ataması programına katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

“SİZLERLE BİRLİKTE ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMEN SAYISI 800 BİNİ BULUYOR”

“Önceki hafta 4 bin 134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Böylece son 12 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla ‘Biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız’ filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın ne kadar öğretmen atadınız, bunları söyleyin. Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. Sizlerin de çabalarıyla, fedakarlıklarıyla bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi, 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük felaketin üstesinden, asrın dayanışması ile birlikte geleceğiz.

“BÖLGEDE 142 BİN KONUTUN VE KÖY EVİNİ İNŞA SÜRECİNİ BAŞLATIRKEN, 59 BİNİNİN DE BİLFİİL TEMELİNİ ATTIK”

Geride bıraktığımız 3 ay içerisinde bu yönde çok önemli adımlar attık. Enkazları tamamen kaldırdık. Söz verdiğimiz 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynırın kurulumunu tamamladık. Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken, 59 bininin de bilfiil temelini attık. Allah’ın izniyle 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Giden canlarımızı geri getiremezsek de inşallah yıkılanın yerine çok daha iyisini, güzelini, sağlamını ve modernini yapacağız. Bu vesileyle depremde vefat eden öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızın tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum.

“KÖRPE DİMAĞLARIN MARJİNAL ÖRGÜTLER, SAPKIN YAPILAR, SOSYAL MEDYADAN YAYILAN HASTALIKLI DÜŞÜNCELER TARAFINDAN İĞDİŞ EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bu vesileyle, bölücü terör örgütünün katlettikleri başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ne teröre kurban verdiğimiz kahramanları ne de depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi asla ve asla unutmayacağız. Biliyorsunuz Cudi Gabar’da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip ülkemizin en büyük petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın ismini verdik. Daha gencecik yaşındayken teröristlerin bizden ve sevgili öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle olan mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra, eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizin çabaları, gayretleri ve emekleriyle başaracağız. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Körpe dimağların marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik akımlar, sosyal medyadan yayılan hastalıklı düşünceler tarafından iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği çocuklara, gençlere sahip çıkacağız.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE, 100 LİSE ÇAĞI ÖĞRENCİSİNİN SADECE 44’Ü OKULA GİDEBİLİYORKEN, BUGÜN 99’U OKULA GİDİYOR”

Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Eğitimde alt yapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğinden hareket ile tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28’den 15’e, ortaöğretimde 18’den 13’e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde, 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44’ü okula gidebiliyorken, bugün 99’u okula gidiyor.

“ORTAÖĞRETİMDE 100 KIZ EVLADIMIZIN 39’U OKULA ERİŞİYORDU, BUGÜN 95’İ OKULA ERİŞİYOR”

Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11 iken yüzde 90’a yükselttik. Ortaöğretimde 100 kız evladımızın 39’u okula erişiyordu, bugün 95’i okula erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı yeni ve modern bir anlayışla tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece bir yıl içerisinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmaya planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, ek kaynak ihtiyacını karşılıyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz. Tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hataya geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Buradan bir kez daha, eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını ve hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı