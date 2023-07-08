Erdoğan: “Gündemimizde Enflasyonu Düşürmek, Hayat Pahalılığını Sonlandırmak Var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane’de; “Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var. Gündemimizde; Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane’de; “Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var. Gündemimizde; Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane’de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, burada şunları söyledi:

“BİZ MEYDANLARDA VERDİĞİ SÖZÜ ANKARA'YA DÖNÜNCE UNUTANLARDAN DEĞİLİZ”

“Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Son seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de siz sandığa gömdünüz. Plan yapanların hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu. Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Siyaset mühendislikleri ile seçim kazanmayı planlayanlar iktidara giden yolu Batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleri ile iş birliği yapmaktan utanmayanları, yalan ve iftiradan başka ağızlarından başka söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a şükrediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane de bizi sever.

Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında, 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Yapamayacağım hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik.

“GÜNDEMİMİZDE; DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK VAR”

Biz yol haritamızı muhalefete göre çizmiyoruz. Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var. Gündemimizde; Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek var. Gündemimizde, meydanlarda milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmak var”

Anka Haber Ajansı