Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların ele alındığı öğrenildi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların ele alındığı öğrenildi.
İkilinin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların ele alındığı öğrenildi.
Anka Haber Ajansı