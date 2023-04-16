Erdoğan: Hayat Pahalılığı Başta Olmak Üzere Ekonomik Sıkıntıları Yine Biz Çözeceğiz. Biz Yaparız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı’nı kimler yaptı? Şanlıurfa Havalimanı’ndan buraya bu yolları kimler yaptı? Kardeşlerim Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Yaparsa… Bundan sonra da yapacağız. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı ha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı’nı kimler yaptı? Şanlıurfa Havalimanı’ndan buraya bu yolları kimler yaptı? Kardeşlerim Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Yaparsa… Bundan sonra da yapacağız. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız. Bunların yapacağı hiçbir şey yok” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa’da deprem konutları temel atma töreninde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“BU MUHABBETİ BEN İNANIYORUM Kİ 14 MAYIS'TA SİZ FARKLI BİR BAYRAMA ÇEVİRECEKSİNİZ”

"Sevgili Şanlıurfalılar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hatır bilen vefa bilen kıymet bilen Urfalı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. İnşallah yarın gece idrak edeceğimiz Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burası Hz. İbrahim'e ateşi gül bahçesi eyleyen şehirdir. Burası mağdurlara mazlumlara kucak açan şehirdir. Burası medeniyetlerin izlerinin sürdüğü bir şehirdir. Urfa'yı anlamak için bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir.

“ŞANLIURFA İLE ARAMIZDA GÖNÜLDEN GÖNÜLE GİDEN KİMSENİN ANLAYAMAYACAĞI BİR BAĞ VARDIR”

Urfa sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Bu şehri Bekçi Bakır söyler. Bu şehri Kazancı Bedih söyler. İnşallah 14 Mayıs’ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. İnşallah Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek. Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı bir bağ vardır. Şanlıurfa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yola devam ediyor muyuz? Ülkemiz 6 Şubat’ta şiddetli depremler ile sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. 22 bin 464 bağımsız bölüm bu depremde kullanılmaz hale geldi.

“319 BİNİ BİR YIL İÇİNDE TESLİM OLMAK ÜZERE 619 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ”

Deprem haberini alır almaz tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Acil yardım ihtiyaçları, barınma derken kalıcı konutların yapım aşamasına geldik. Bir kez saha 50 binin üzerinde hayatımızı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa deprem felaketinin ardından da sel felaketi ile uğraştı. Kardeşlerim, ölenleri getiremeyiz ancak kalanların yaralarını sarmak boynumuzun borcudur. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim olmak üzere 619 bin konut teslim edeceğiz.

“YAŞANAN TÜM FELAKETLERİN İZLERİNİ REKOR SÜREDE SİLMEYİ BAŞARDIK”

Biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Bu hissiyat ve şevkle 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları kazandırdık. Bu sayede yaşanan tüm felaketlerin izlerini rekor sürede silmeyi başardık. Bu anlayışla, bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadık. Şanlıurfa'mızda 11 bin ev yaparak depremzedelerimiz yeni yuvalarına kavuşturacağız. Şehirlerdeki konutları zemin artı 3 veya 4 kat, köy evlerimizi ise tek kat olarak yapıyoruz. Biz de deprem şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde deprem konutlarımızın temelini atıyor, bitmiş olanları teslim ediyoruz. Depremden sonraki 5. günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm.

“SEÇİM ÖNCE MİLLETİN GÖNLÜNDE SONRA SANDIKTA KAZANILIYOR”

İnşallah sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip, nutuk atıp döndüğünü biliyoruz. Bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin ve milletin dertlerine derman olsunlar. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin, 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Bunun için onları kendi hallerine bırakın. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle uğraşıyorlar. Kardeşlerim seçim 4 duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor.

“SEÇİM TERCİHİ ÖFKE İLE KÜSEREK VERİLECEK BİR KARAR DEĞİLDİR”

Adayları gördünüz mü? Gördünüz. Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi? Çektiniz. Şimdi soruyorum siz hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Seçim tercihi öfke ile küserek verilecek bir karar değildir. "Noter masası değil, kumar masası..." Ee güzel orda ne işin var?

“BUGÜNKÜ SIKINTILARININ ÇÖZÜM ADRESİ YİNE BİZİZ”

Bu ülkenin, geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş. Biz ise iktidarın, ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz.

“KARDEŞLERİM, HARRAN ÜNİVERSİTESİ’Nİ KİM YAPTI”

Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı’nı kimler yaptı? Şanlıurfa Havalimanı’ndan buraya bu yolları kimler yaptı? Kardeşlerim, Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Yaparsa… Bundan sonra da yapacağız. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Hayat pahalılığı başta olmak üzre ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız. Bunların yapacağı hiçbir şey yok.

“TÜRKİYE BU KRİZLERİ BAŞARIYLA GÖĞÜSLEMEKLE KALMIYOR, FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEK PROGRAMLAR DA UYGULUYOR”

Salgınından savaşa kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye bu krizleri başarıyla göğüslemekle kalmıyor, fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor. 14 Mayıs’ta ‘Durmak yok yola devam’ diyor muyuz? Ülkemizde hiçbir hayırlı işleri olmadıkları halde en yüksek perdenden bağıranlar var. Bir bunların karşısına lafla değil eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz. Şanlıurfa'ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında yatırım yaptık.”

Anka Haber Ajansı