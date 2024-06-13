Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez İle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile önce heyetlerarası sonra ikili birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e giden Erdoğan, saat 14:00'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke arasında gerçekleştirilen heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Sonrasında Sanchez ve Erdoğan arasında saat 16:00'da ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, küresel gelişmeler ve ticaret alanında İspanya ve Türkiye arasında işbirliği olanakları ve Gazze’deki durum ele alındı. Zirvede ticaret, finans, teknoloji, bilim kültür, göç ve eğitim alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

Ticaret hacmi hedefi 20 milyar dolardan 25 milyar avroya yükseldi

Cumhurbaşkanı basın toplantısında Türkiye ve İspanya arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacmine birkaç ay içerisinde ulaşılacağını, bugün itibarıyla ticaret hacmi hedefinin 25 milyar avroya çıkarıldığını söyledi.

Türkiye ile İspanya arasında savunma işbirliği alanında, ikili ilişkiler bağlamında ve NATO üyeliği çerçevesinde güçlü bağlar olduğunu ifade eden Erdoğan "'TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık" dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği

İspanya'yı, "Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi anlayan" üyelerden biri olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Sanchez ile görüşmesinde "AB genelinde yükselen, islam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı" konularını ele aldıklarını söyledi. Erdoğan AP seçimlerinden sonra ortaya çıkan aşırı sağın güçlendiği tabloyu "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Gazze’deki durum ele alındı: BM aldığı kararın arkasında durmalı

Görüşmelerde İsrail - Filistin savaşı da ele alındı. İspanya Başbakanının Filistin-İsrail savaşındaki pozisyonunu "ilkeli ve dirayetli" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı "'İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere örnek teşkil etmesi samimi temennimdir'" dedi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarından vazgeçmesini, bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesini temenni ettiklerini söyledi.

Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararıyla ilgili olarak "'Pazartesi alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz. İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır'" dedi.

Demirtaş ve Kavala sorusu

İspanyol bir gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili sorusuna tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerce vatandaşın ölümüne sebep olmuş "teröristler" olarak niteledi. "'Türkiye bir hukuk devletidir... Bu kararları hukuk verir. Yasalar ne diyorsa yasaların gereğini biz yerine getiririz, yapılan iş budur. Bunlar bölgedeki huzurun temini için atılan adımlardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün de Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün öğlen saatlerinde de Türk-İspanyol iş forumuna katılan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hedeflerinden bahsetmişti.

Görüşmelerde Ukrayna-Rusya savaşının da gündeme geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı "'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi teyit ettik. Ukrayna için kalıcı barışın tesisinin mümkün olduğuna inandığımızı bir kez daha ifade ettik'" dedi.

Cummhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Madrid’e giden heyette Türkiye tarafından, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir yer aldı. Basın toplantısının ardından resmi öğle yemeğine geçildi.

İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmişti. Cumhurbaşkanı'nın, İspanyol muhataplarıyla yaptığı değerlendirmelerde İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış konuşulan başlıklar arasında. Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masaya yatırıldı.

Anka Haber Ajansı